Los grandes cambios de Ariana Grande en su gira de regreso: "prioriza su voz"

La artista Ariana Grande ha abierto su Eternal Sunshine Tour con un concierto de 105 minutos en el Oakland Arena que, según Variety, confirma una decisión artística nítida: el nuevo espectáculo gira alrededor de su material más reciente y prioriza la voz por encima del despliegue escénico, en un momento en que la propia cantante ha deslizado que podría pasar mucho tiempo antes de volver a salir de gira.
El arranque en Oakland, celebrado el 6 de junio de 2026, ha incluido 23 canciones, de las que 11 proceden del álbum Eternal Sunshine de 2024 o de su edición ampliada posterior. El repertorio de la cantante y actriz ha dejado fuera temas centrales de otras etapas, como God Is a Woman, salvo un breve pasaje instrumental, y ha relegado por completo el espíritu de la gira de Sweetener.
La crítica de Chris Willman en Variety sitúa esa elección como el rasgo definitorio de la noche. El concierto se ha construido sobre un disco que el medio describe como su trabajo “más maduro”, capaz de sostener por sí solo los cambios de temperatura emocional del directo: desde la apertura con Yes, And? hasta el clímax previo al final con We Can’t Be Friends (Wait for Your Love).
Grande ya había inquietado a sus seguidores a finales del año pasado al afirmar que estaba “muy emocionada” por hacer esta “pequeña gira”, pero que quizá no se repitiera “en mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo”. La artista también precisó entonces que no había terminado con la música, aunque dejó abierta la posibilidad de un largo paréntesis en los escenarios.
Entre el repertorio de la noche estuvo presente Dangerous Woman y Honeymoon Avenue, así como Dandelion y The Boy Is Mine o la recuperación de Rain on Me, el dueto con Lady Gaga con la voz de esta última grabada. Para la crítica especializada, el mejor momento fue la interpretación de Hampstead y el tramo que desemboca en We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) antes del cierre con Supernatural.
Ese fue el único momento que incluyó un poco de parafernalia escénica, con la artista elevada desde la pasarela secundaria mientras un grupo de bailarines la rodeaba, con un arnés oculto que la ha alzado sobre el recinto hasta simular una nave suspendida sobre el pabellón.
Ariana Grande ha estado en los últimos tiempos centrada en la grabación y en la promoción de las dos partes de Wicked, por la que fue nominada a los Oscar como mejor actriz de reparto en 2025 y que la ha catapultado al estrellato dentro del mundo de Hollywood, reconvirtiendo su imagen de ídolo pop en una celebrity de lo más versátil.
Entre sus próximos proyectos, encontramos la participación en la antología de Ryan Murphy American Horror Story, en su temporada 13, junto a Jessica Lange y Sarah Paulson y el estreno de Ahora los suegros son ellos, secuela de Los padres de ella junto a Robert De Niro y Ben Stiller, que se estrenará el próximo noviembre.
Por otro lado, algunos fans de Ariana Grande están expresando su preocupación por ella mientras inicia su nueva gira. En las redes sociales, muchos usuarios comentan: "¿Vamos a sentarnos aquí y mentirnos diciendo que ella no se ve mal?", mientras que otra seguidora agregó: "Ha estado funcionando con 2% de batería como por 3 años ya".
En los últimos años, la transformación de Ariana Grande ha sido una de las más comentadas en la industria del entretenimiento. La artista dejó atrás la imagen juvenil y glamorosa que la caracterizó durante gran parte de su carrera para adoptar una apariencia mucho más sofisticada y ligada a su trabajo como Glinda en la película Wicked. Su cabello rubio, tonos de maquillaje más suaves y un estilo inspirado en la elegancia clásica marcaron una nueva etapa en su imagen pública.
Durante años fue reconocida por su característica coleta alta y su color castaño oscuro, pero para interpretar a Glinda adoptó un rubio muy claro que mantuvo durante varios años. A finales de 2025 sorprendió nuevamente a sus seguidores al regresar a un tono castaño más cercano a su color natural, una decisión que muchos interpretaron como el cierre de su etapa vinculada a Wicked y el inicio de una nueva era artística.
Ariana pasó de los atuendos urbanos, botas altas y sudaderas oversize que dominaron la era de álbumes como Dangerous Woman y Thank U, Next, a una imagen más refinada, inspirada en el cine clásico y la alta costura. En sus apariciones recientes y en el arranque de su nueva gira ha incorporado vestidos de diseñador, corsés, encajes y piezas teatrales que reflejan una versión más madura y artística de sí misma
La nueva gira The Eternal Sunshine Tour, iniciada en junio de 2026, también muestra una Ariana diferente sobre el escenario. Además de ser su regreso a las giras después de varios años, el espectáculo está construido como un recorrido emocional por distintas etapas de su vida, con visuales cinematográficos, cambios de vestuario y una narrativa centrada en los recuerdos, las pérdidas y la renovación personal.
Más allá de los cambios físicos, la mayor transformación parece estar en la manera en que se presenta ante el público. La Ariana de 2026 proyecta una imagen más introspectiva y emocional, combinando la vulnerabilidad de sus experiencias personales con una propuesta artística más elaborada. Su nueva gira no solo celebra su música, sino que también representa una especie de renacimiento creativo que muestra cuánto ha evolucionado desde sus primeros años como estrella del pop.