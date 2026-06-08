Los grandes cambios de Ariana Grande en su gira de regreso: "prioriza su voz"

En los últimos años, la transformación de Ariana Grande ha sido una de las más comentadas en la industria del entretenimiento. La artista dejó atrás la imagen juvenil y glamorosa que la caracterizó durante gran parte de su carrera para adoptar una apariencia mucho más sofisticada y ligada a su trabajo como Glinda en la película Wicked. Su cabello rubio, tonos de maquillaje más suaves y un estilo inspirado en la elegancia clásica marcaron una nueva etapa en su imagen pública.