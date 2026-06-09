Ethan Slater y su apoyo a Ariana Grande pese a su ruptura

Estados Unidos.

Ethan Slater apoya incondicionalmente a Ariana Grande, a pesar de la noticia de su separación.

El actor le dio "me gusta" a la publicación de Instagram de la estrella del pop del lunes (según un fan atento de X) el mismo día en que Page Six confirmó que los coprotagonistas de "Wicked" se separaron tras tres años de relación.

La publicación de Grande incluía una serie de fotos de su concierto de la gira "Eternal Sunshine" en el Oakland Arena de Oakland, California, el fin de semana.

"Oakland, primera noche... Me resulta imposible encontrar las palabras en este momento", escribió la cantante de 32 años. "Así que, por ahora, solo gracias. De todo corazón. Los quiero a todos más de lo que las palabras pueden expresar.Y los extrañé. Gracias".

Las fotos en el carrusel incluían imágenes en blanco y negro y a color de Grande actuando en el escenario.

Durante la noche de estreno, la estrella de “Wicked” contuvo las lágrimas mientras agradecía a sus fans por acompañarla en su regreso a los escenarios después de siete años.

“Los extrañé. ¡Qué bueno verlos!”, exclamó Grande emocionada. “Esto es muy conmovedor, así que muchísimas gracias por todo su cariño”.