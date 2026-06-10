Alejandro Fernández cantará el himno de México en el partido inaugural del Mundial 2026

México.

El comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 confirmó la participación del cantante mexicano Alejandro Fernández para la ceremonia de apertura del torneo deportivo.

El intérprete de música ranchera asumirá la responsabilidad de entonar el Himno Nacional Mexicano en los momentos previos al silbatazo inicial del encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.