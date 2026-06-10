  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Alejandro Fernández cantará el himno de México en el partido inaugural del Mundial 2026

El intérprete de música ranchera asumirá la responsabilidad de entonar el Himno Nacional Mexicano

Alejandro Fernández cantará el himno de México en el partido inaugural del Mundial 2026

El cantante utilizó sus perfiles en las redes sociales para compartir su postura sobre la invitación al espectáculo de apertura.
México.

El comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 confirmó la participación del cantante mexicano Alejandro Fernández para la ceremonia de apertura del torneo deportivo.

El intérprete de música ranchera asumirá la responsabilidad de entonar el Himno Nacional Mexicano en los momentos previos al silbatazo inicial del encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Taylor Swift sorprende en el preestreno de 'Toy Story 5'

El evento marcará el inicio formal de las actividades de la justa mundialista en el continente. Este anuncio generó toda clase de comentarios en las plataformas digitales, donde los seguidores del artista y los aficionados al futbol reaccionaron a la designación del vocalista para representar los símbolos patrios ante la audiencia internacional.

Tras la difusión del reporte institucional por parte de las autoridades de la FIFA, el cantante utilizó sus perfiles en las redes sociales para compartir su postura sobre la invitación al espectáculo de apertura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias