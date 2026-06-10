Alejandro Fernández cantará el himno de México en el partido inaugural del Mundial 2026

El comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 confirmó la participación del cantante mexicano Alejandro Fernández para la ceremonia de apertura del torneo deportivo.
El intérprete de música ranchera asumirá la responsabilidad de entonar el Himno Nacional Mexicano en los momentos previos al silbatazo inicial del encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.
El evento marcará el inicio formal de las actividades de la justa mundialista en el continente. Este anuncio generó toda clase de comentarios en las plataformas digitales, donde los seguidores del artista y los aficionados al futbol reaccionaron a la designación del vocalista para representar los símbolos patrios ante la audiencia internacional.
Tras la difusión del reporte institucional por parte de las autoridades de la FIFA, el cantante utilizó sus perfiles en las redes sociales para compartir su postura sobre la invitación al espectáculo de apertura.