Taylor Swift sorprende en el preestreno de 'Toy Story 5'

Los Ángeles (EE.UU.)

Taylor Swift fue una de las principales protagonistas del preestreno de 'Toy Story 5', celebrada el martes en Los Ángeles, donde interpretó en directo el tema que compuso para la nueva película de Pixar.

La estrella del pop debutó en el universo de Toy Story con la canción 'I Knew It, I Knew You', inspirada en el personaje de Jessie, una pieza con la que retoma las influencias country que marcaron el inicio de su carrera.

Además de su actuación, Swift posó junto al elenco histórico de la franquicia: Tom Hanks, voz de Woody; Tim Allen, voz de Buzz Lightyear; y Joan Cusack, voz de Jessie. También participó en fotografías con los nuevos integrantes del reparto, Greta Lee, quien interpreta a Lilypad, y Conan O'Brien, quien da voz a Smarty Pants.

La película, cuyo estreno en cines está previsto para el 19 de junio, sigue a Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes en una nueva aventura marcada por la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana.

En esta ocasión, los personajes deberán adaptarse a los cambios cuando Bonnie comience a prestar más atención a Lilypad, una tableta inteligente que compite por su tiempo de juego.

Para Jim Morris, presidente de Pixar, la cinta, dirigida por Andrew Stanton, explora la convivencia entre el juego tradicional y las pantallas en la infancia actual.

"La película realmente analiza cómo equilibramos todas esas cosas que existen hoy en día, especialmente para los niños. Siempre nos han encantado los juguetes y jugar con ellos, pero no podemos negar la importancia de las pantallas y de todo lo que las acompaña", dijo Morris a EFE durante la alfombra roja.