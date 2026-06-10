Taylor Swift sorprende en el preestreno de 'Toy Story 5'

Taylor Swift fue una de las principales protagonistas del preestreno de 'Toy Story 5', celebrada el martes en Los Ángeles, donde interpretó en directo el tema que compuso para la nueva película de Pixar.
La estrella del pop debutó en el universo de Toy Story con la canción 'I Knew It, I Knew You', inspirada en el personaje de Jessie, una pieza con la que retoma las influencias country que marcaron el inicio de su carrera.
Además de su actuación, Swift posó junto al elenco histórico de la franquicia: Tom Hanks, voz de Woody; Tim Allen, voz de Buzz Lightyear; y Joan Cusack, voz de Jessie. También participó en fotografías con los nuevos integrantes del reparto, Greta Lee, quien interpreta a Lilypad, y Conan O'Brien, quien da voz a Smarty Pants.
La película, cuyo estreno en cines está previsto para el 19 de junio, sigue a Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes en una nueva aventura marcada por la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana.
En esta ocasión, los personajes deberán adaptarse a los cambios cuando Bonnie comience a prestar más atención a Lilypad, una tableta inteligente que compite por su tiempo de juego.
Para Jim Morris, presidente de Pixar, la cinta, dirigida por Andrew Stanton, explora la convivencia entre el juego tradicional y las pantallas en la infancia actual.
"La película realmente analiza cómo equilibramos todas esas cosas que existen hoy en día, especialmente para los niños. Siempre nos han encantado los juguetes y jugar con ellos, pero no podemos negar la importancia de las pantallas y de todo lo que las acompaña", dijo Morris a EFE durante la alfombra roja.
La producción busca continuar el legado emocional de la franquicia y coloca a Jessie al frente de los juguetes de Bonnie, mientras intenta adaptarse a un entorno cada vez más influenciado por la tecnología.
“Pixar siempre ha sabido mantenerse relevante, y creo que esta vez dieron en el clavo”, dijo a EFE la actriz Anna Vocino, al referirse al debate entre el juego físico y el virtual planteado en la historia.
Vocino interpreta por primera vez a Mrs. Potato Head (Sra. Patata en España y Sra. Cara de Papa en Latinoamérica), tras el fallecimiento de Estelle Harris en 2022. Por su parte, Jeff Bergman sustituye en esta entrega a Don Rickles (1926-2017) como la voz de Mr. Potato Head.
"Tanto Estelle Harris como Don Rickles tenían voces icónicas y los fans saben perfectamente cómo suenan esos personajes. Hicimos todo lo posible para honrar el espíritu y la esencia de esos personajes", afirmó Bergman a EFE.
“Creo que los Cara de Papa estarán literalmente juntos para siempre”, añadió Vocino, quien confesó junto a Bergman que le gustaría ver una película centrada en el origen del romance entre ambos personajes.
'Toy Story 5' también cuenta con la participación de Tony Hale como Forky; Wallace Shawn como el dinosaurio Rex; John Ratzenberger como el cerdito Hamm; y Blake Clark como Slinky Dog.
Entre los nuevos personajes figuran Bad Bunny, quien presta su voz a Pizza With Sunglasses; Craig Robinson, como Atlas; Scarlett Spears, como Bonnie; y Mykal-Michelle Harris, como Blaze, entre otros.