Esto cuesta el hermoso collar que lució Taylor Swift en el estreno de "Toy Story 5"

Estados Unidos.

Taylor Swift siguió sorprendiendo tras su inesperada aparición en la alfombra roja del estreno de “Toy Story 5” en Los Ángeles el pasado martes por la noche, deleitando al público con una interpretación de su nueva canción “I Knew It, I Knew You”, de la banda sonora de la secuela, junto con un dueto con Randy Newman.

Antes de subir al escenario, la ganadora del Grammy cambió su minivestido Erdem con escote Bardot por un elegante vestido de Oscar de la Renta adornado con flores, que su estilista de siempre, Joseph Cassell, combinó con un colgante a juego de una piedra preciosa color amarillo canario.

Aunque incluso los expertos del sitio Page Six Style asumieron que Swift llevaba un enorme diamante amarillo o citrino, resulta que su collar Nadri luce una circonita cúbica amarilla talla cojín, y cuesta tan solo 80 dólares.

Si bien el joyero de Swift contiene numerosas piezas de alto precio de Cartier, Tiffany & Co. y Foundrae —sin mencionar su anillo de compromiso diseñado a medida por Kindred Lubeck para Travis Kelce y un conjunto de ópalos que perteneció a Elizabeth Taylor—, a menudo incorpora joyas más asequibles a sus atuendos.