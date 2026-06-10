Jennifer Aniston es la nueva estilista de Benny Blanco

Jennifer Aniston se convirtió en estilista de Benny Blanco en un video promocional de su línea de cuidado capilar LolaVie, en el que también apareció Selena Gomez apoderándose del guardarropa de la actriz.

El clip, publicado en Instagram el 9 de junio, inició con Blanco llamando a la puerta de Aniston.

Aunque la estrella de Friends intentó en un principio ignorarlo, el productor musical apareció de pronto en su cocina para pedirle que le arreglara el cabello. “Qué cabellera”, comentó Aniston al verlo.

Al ingresar al amplio vestidor, se encontraron con Gomez, quien dijo haber llegado a llevarle “algunos pequeños regalos” de su propia marca de belleza, Rare.

Mientras Aniston trabajaba los rizos de Blanco, le aplicó el detangler con protección térmica y el acondicionador sin enjuague de LolaVie.

“Se siente más suave que nunca”, dijo Blanco una vez que Aniston terminó con su cabello. En paralelo, Gomez se adueñó completamente en casa en el guardarropa de su anfitriona.

En un momento, salió sosteniendo dos blazers de Aniston para preguntar dónde estaba la pila de ropa “para regalar”.

Blanco, por su parte, se dirigió hacia los estantes de zapatos. “¿Estos también están disponibles?”, preguntó, antes de intentar calzarse un par de sandalias abiertas Jimmy Choo de Aniston y llevárselas al salir junto a Gomez.

“Te dejamos Rare a cambio”, dijo Gomez, mientras Blanco entregaba a Aniston una pequeña bolsa de productos de la marca.

No es la primera vez que Aniston incorpora a sus amigos en los videos promocionales de LolaVie.

Su compañera de Friends Courteney Cox y el novio de Aniston, Jim Curtis, un hipnoterapeuta con quien la actriz cumplió un año de relación, también han participado en clips anteriores de la línea.

Según una fuente consultada por People, la pareja atraviesa un buen momento: “Es una gran relación y hace muy feliz a Jen. Jim es una persona especial. A todos les encanta su energía”.