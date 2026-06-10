Jennifer Aniston es la nueva estilista de Benny Blanco

Jennifer Aniston se convirtió en estilista de Benny Blanco en un video promocional de su línea de cuidado capilar LolaVie, en el que también apareció Selena Gomez apoderándose del guardarropa de la actriz.
El clip, publicado en Instagram el 9 de junio, inició con Blanco llamando a la puerta de Aniston.
Aunque la estrella de Friends intentó en un principio ignorarlo, el productor musical apareció de pronto en su cocina para pedirle que le arreglara el cabello. “Qué cabellera”, comentó Aniston al verlo.
Al ingresar al amplio vestidor, se encontraron con Gomez, quien dijo haber llegado a llevarle “algunos pequeños regalos” de su propia marca de belleza, Rare.
Mientras Aniston trabajaba los rizos de Blanco, le aplicó el detangler con protección térmica y el acondicionador sin enjuague de LolaVie.
“Se siente más suave que nunca”, dijo Blanco una vez que Aniston terminó con su cabello. En paralelo, Gomez se adueñó completamente en casa en el guardarropa de su anfitriona.
En un momento, salió sosteniendo dos blazers de Aniston para preguntar dónde estaba la pila de ropa “para regalar”.
Blanco, por su parte, se dirigió hacia los estantes de zapatos. “¿Estos también están disponibles?”, preguntó, antes de intentar calzarse un par de sandalias abiertas Jimmy Choo de Aniston y llevárselas al salir junto a Gomez.
“Te dejamos Rare a cambio”, dijo Gomez, mientras Blanco entregaba a Aniston una pequeña bolsa de productos de la marca.
No es la primera vez que Aniston incorpora a sus amigos en los videos promocionales de LolaVie.
Su compañera de Friends Courteney Cox y el novio de Aniston, Jim Curtis, un hipnoterapeuta con quien la actriz cumplió un año de relación, también han participado en clips anteriores de la línea.
Según una fuente consultada por People, la pareja atraviesa un buen momento: “Es una gran relación y hace muy feliz a Jen. Jim es una persona especial. A todos les encanta su energía”.
Desde Londres, donde se encuentra filmando la sexta temporada de Only Murders in the Building, Selena Gomez publicó un carrusel en Instagram con 16 fotografías inéditas junto a Benny Blanco.
Las imágenes recorren distintos momentos de su relación: desde una foto de infancia de Blanco hasta registros de su fin de semana de bodas, la celebración de Año Nuevo, vacaciones y escenas de la vida cotidiana en casa.
“La distancia importa tan poco cuando alguien importa tanto”, escribió Gomez en el pie de foto, junto a una mención a su esposo. Él respondió con tres comentarios. “Me enamoro más y más de ti cada día”, escribió en uno.
En otro, le reclamó con humor: “Espera, necesito que me devuelvas ese atuendo de vaquero”, en referencia a la foto de su infancia.
En el tercero, agregó: “El tiempo se detiene cuando estoy en tus brazos”.
La separación temporal de la pareja no es novedad. Benny Blanco, radicado en Los Ángeles, ha sido abierto sobre su miedo a volar, lo que complica los viajes entre ambos.
En una entrevista con Jay Shetty para su podcast On Purpose, en marzo de 2025, el productor explicó que suele cruzar el Atlántico en barco: “Primero tengo que manejar hasta Nueva York y después subirme a un barco por ocho días”.
Selena Gomez admitió en esa misma conversación que prefiere no volar con él por la ansiedad que le genera verlo pasar por esa experiencia.
En el mismo programa, Blanco habló sobre cómo sostiene la relación a distancia: “Sé lo que ella necesita para estar bien. Ella quiere hablar conmigo antes de dormir. Quiere que le diga ‘te amo’. Quiere que le escriba si llego tarde a algún lugar”.