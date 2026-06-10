Christian Nodal regala lujoso diamante a Ángela Aguilar

México.

Las redes explotaron luego de que Ángela Aguilar compartiera imágenes junto a Christian Nodal, donde lo que más llamó la atención no fue solo el romance... sino el impactante diamante rosa que lucía en la mano.

Christian Nodal y Ángela Aguilar dejaron a todos con la boca abierta al presumir su romance con un diamante rosa “único e irrepetible”, regalo de aniversario cuyo precio sería estratosférico. Mientras las imágenes románticas confirman que siguen juntos, el detalle millonario y las críticas en redes encendieron el chisme.

De acuerdo con una periodista de espectáculos, este diamante no es cualquier accesorio de lujo, sino una pieza considerada “única e irrepetible”, asociada incluso con las piedras más exclusivas del planeta. Según explicó, este tipo de diamante rosa es conocido como una de las gemas más raras, convirtiéndose en un símbolo de lujo extremo dentro del mundo de la joyería.

Según lo revelado por la conductora de Venga la alegría, expertos en joyería estiman que una gema de estas características podría alcanzar cifras impresionantes: “También se asocia con propiedades curativas, ayudan a sanar emocionalmente. Dicen los expertos que una piedra así ha llegado a costar entre 50 y 70 millones de dólares (1.22 mil millones de pesos), es una pieza muy costosa”, detalló.

De confirmarse este valor, estaríamos hablando de una de las joyas más caras vistas en el mundo del espectáculo en México. Esto también convierte el regalo de aniversario de Christian Nodal en uno de los más extravagantes dentro de las celebridades.

