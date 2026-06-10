"La perdí": Peso Pluma reacciona a su ruptura con Kenia Os

México.

El sábado pasado Kenia Os y Peso Pluma sorprendieron a toda la industria del entretenimiento al confirmar su separación después de varias semanas en las que estuvieron rodeados de rumores. El anuncio oficial lo dieron por medio de un comunicado firmado por ambos.

A pesar de que no revelaron los motivos de su separación, Kenia Os y Peso Pluma dijeron que su ruptura ocurrió desde el amor, el respeto y en los mejores términos. Por el momento ninguno ha brindado más detalles sobre su repentina decisión.