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"La perdí": Peso Pluma reacciona a su ruptura con Kenia Os

A pesar de que no revelaron los motivos de su separación, Kenia Os y Peso Pluma dijeron que su ruptura ocurrió desde el amor

La perdí: Peso Pluma reacciona a su ruptura con Kenia Os

Los ex novios Peso Pluma y Kenia Os.
México.

El sábado pasado Kenia Os y Peso Pluma sorprendieron a toda la industria del entretenimiento al confirmar su separación después de varias semanas en las que estuvieron rodeados de rumores. El anuncio oficial lo dieron por medio de un comunicado firmado por ambos.

A pesar de que no revelaron los motivos de su separación, Kenia Os y Peso Pluma dijeron que su ruptura ocurrió desde el amor, el respeto y en los mejores términos. Por el momento ninguno ha brindado más detalles sobre su repentina decisión.

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Después de que se confirmó su separación de Kenia Os, el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma protagonizó un video en el que mostró su tristeza por regresar a la soltería. La grabación fue retomada por el "programa Hoy".

En las imágenes se observa al cantante en uno de sus conciertos cuando comienza a gritar de manera desesperada "la perdí, la perdí". Los internautas creen que se refiere a su reciente ruptura de la cantante, Kenia Os.

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Redacción La Prensa
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