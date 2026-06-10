"Influencers" con visas de turista no tienen permitido crear contenido en USA

USA

Creadores de contenido e influenciadores extranjeros que ingresen a EE.UU. con una visa de turista para crear material del que recibirán ingresos económicos incumplen las condiciones de su entrada al país, por lo que se exponen a ser sancionados hasta con la expulsión, advirtieron autoridades migratorias de cara al Mundial. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América (CBP) ha subrayado que los extranjeros que ingresan al país con visas B-2 (turismo) no tienen permitido trabajar ni recibir un salario por actividades realizadas dentro del país.

Se espera que el Mundial atraiga a USA a una gran cantidad de creadores de contenido independientes que informarán a sus seguidores sobre el mayor encuentro futbolístico. "Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión", explicó CBP en un correo electrónico enviado a EFE. La agencia añadió que por lo general, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido (como influenciador) —generando así ingresos provenientes de EE. UU. durante su estancia— se considera trabajo y requiere el visado correspondiente. El abogado de inmigración Alex Galvez dijo a EFE que los extranjeros que incumplan con las exigencias del gobierno estadounidense se exponen a perder la visa de turista. No obstante, advirtió que los influenciadores y creadores de contenido podrían dar una batalla legal si las cuentas de redes sociales son creadas en sus países de origen y reciben los pagos fuera de EE.UU.