Ronaldinho lanza ‘Camisa 10’, su primer álbum con estrellas globales

São Paulo

Ronaldinho Gaúcho estrenó el martes 'Camisa 10', el primer álbum musical de su sello internacional, un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de distintos países, entre ellas Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

El astro brasileño, campeón del mundo en 2002 y leyenda del Barcelona, ​​afirmó que este debut, ya disponible en plataformas digitales, cumple un anhelo que lo ha acompañado durante toda su carrera.

“Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, expresó el brasileño en un comunicado.

El disco incluye 60 temas en los que participantes intérpretes procedentes de 18 países, conformando una red musical que conecta géneros como el dancehall jamaicano, el afrobeats africano, el pop urbano, el trap y el reguetón latino.

La voz del exfutbolista puede escucharse en tres canciones del álbum: 'Perfil', junto al artista mexicano Luis R. Conriquez; 'Vamos Celebrar', con Pitbull; y 'La Verde', acompañados por Tony Aguirre.

La producción también reúne a artistas como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, además de representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela.

La representación española en este proyecto internacional incluye a Juan Magán, referente del electro latino, y al DJ Kiko Rivera.

El tema que abre el álbum es 'Lead', interpretado por Sean Paul, conocido por éxitos como 'Get Busy', junto al grupo musical canadiense Banx & Ranx.

"Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado", señaló Ronaldinho.

El lanzamiento también marca el debut de Tu Música como sello discográfico internacional. El proyecto fue desarrollado por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto con Roberto de Assis, hermano y gerente de Ronaldinho. EFE