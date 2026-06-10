El último mensaje de Juan Fernando Lobo a la chef Sandra Díaz: "Te amo mucho"

San Pedro Sula, Honduras.

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestra querida compañera Sandra Díaz del Valle , chef de Venga la Alegría . Su talento y calidez dejan una huella imborrable en nuestra familia Azteca . Nos solidarizamos con sus familiares y pedimos respeto y privacidad para ellos en este difícil momento.Que descanse en paz", escribieron en el post.

A través de una publicación de Instagram, la cadena de televisión TV Azteca Honduras ha confirmado la triste noticia. Cabe mencionar que Sandra Díaz del Valle laboraba para esta casa televisora.

Falleció el día de su cumpleaños

Como una triste coincidencia, la reconocida chef y figura de la televisión hondureña falleció el día de su cumpleaños, pero hasta el momento no se conocen más detalles de su muerte.

Cabe destacar que hace tan solo unas horas atrás, su esposo, el presentador Juan Fernando Lobo, le había dedicado un hermoso mensaje para celebrar la fecha de su natalicio.

"Hoy está de cumpleaños, la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo... Hoy está de cumpleaños, la reina de mi corazón, la más talentosa y hermosa... Le doy gracias a Dios porque está cumpliendo un año más de vida y que así siga con la bendición de Dios, creciendo y brillando con esa sonrisa de artista de Hollywood, con esos pies de princesa, con esas piernas que parecen flan de vainilla, con esos ojos, que me dejan quieto, con esas manos que hacen maravillas y con... que parecen de anuncio. Happy Birthday mi amor. Te amo mucho My Queen", escribió Juan Fernando Lobo para felicitar a su esposa.

La Chef Sandra también respondió temprano al tierno mensaje de su esposo: "Gracias amor te amo muchísimo más amén Dios así lo permita", comentó ella en dicho post.