La imagen del autobús de Japón con la llanta pinchada por un bache en México es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra el autobús de la Selección de Japón con una llanta pinchada tras caer en un bache en Monterrey, México. Es falso. La imagen fue generada con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a un hecho real. “La Selección de Japón llegó a Monterrey, la cual será su BASE ENTRENAMIENTO en toda la Copa del Mundo, sin embargo rumbo a su HOTEL se quedaron PARADOS debido a que se les PONCHO una LLANTA al pasar por un BACHE”, dice literalmente la descripción de un post en Instagram.

Desde su llegada a México a principios de junio, la selección de Japón ha enfrentado algunos contratiempos . El principal fue la negativa del equipo asiático a entrenar en el recinto que le había sido asignado, lo que obligó a un cambio de sede para sus prácticas. De acuerdo con reportes de medios de comunicación, la delegación japonesa decidió trasladar sus entrenamientos a otras instalaciones tras detectar que las condiciones del césped del Centro de Entrenamiento Tigres no eran las adecuadas para su preparación. Posteriormente, diversos informes reiteraron que la decisión estuvo relacionada con el estado del terreno de juego. Sin embargo, en ninguno de estos reportes se mencionaron incidentes vinculados con el autobús de la selección japonesa ni inconvenientes durante sus desplazamientos por la ciudad. Japón integra el grupo F y disputará uno de sus tres partidos frente a la selección de Túnez. El encuentro está programado para el 20 de junio en Monterrey.

Imagen de IA

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Selección de Japón + autobús ponchado + Monterrey + México + Mundial” no arrojó resultados confiables que confirmen el supuesto incidente. Tras revisar la imagen en detalle, LA PRENSA Verifica identificó inconsistencias: el logo del vehículo no corresponde al de la selección japonesa y el texto de un cartel en la calle no tiene sentido. Además, el contenido viral fue analizado con Hive Moderation, una herramienta de detección de inteligencia artificial, que arrojó un 96.8% de probabilidad de que la imagen sea sintética.

Reportes de prensa ( 1 , 2 ) también muestran que el autobús utilizado por la Selección de Japón es diferente al que aparece en el contenido viral. LA PRENSA Verifica encontró, además, una publicación en X de Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien expresó su malestar por la desinformación difundida.

Buenos días, me levanto viendo fotos creadas con IA que algunos portales y medios de comunicación retomaron, por desgracia, sin verificar.



Es mentira que el autobús que transportaba a la selección de Japón se quedó atascado en Miguel Alemán (se fue por la Autopista Aeropuerto... — Samuel García (@samuel_garcias) June 3, 2026