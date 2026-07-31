Los políticos que más veces fueron desmentidos por LA PRENSA Verifica y EH Verifica en el primer semestre de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Las verificaciones no solo permiten determinar si una afirmación es falsa, engañosa o una verdad a medias, por ejemplo. También dejan otro rastro: muestran quiénes aparecen una y otra vez en el debate público haciendo declaraciones que requieren ser contrastadas con la evidencia. Entre el 1 de enero y el 29 de julio de 2026, LA PRENSA Verifica y EH Verifica publicaron 94 verificaciones políticas. Al revisar ese trabajo periodístico de forma conjunta, surge otro hallazgo: un reducido grupo de actores políticos concentró la mayor cantidad de afirmaciones sometidas a verificación. El exdiputado Ramón Barrios encabezó la lista con siete verificaciones. Cinco de ellas correspondieron a interpretaciones jurídicas erróneas y dos a omisiones de contexto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Le siguió el diputado Hugo Noé Pino, con cuatro verificaciones distribuidas entre omisión de contexto, interpretación jurídica errónea y de imprecisión estadística. La excandida presidencial Rixi Moncada acumuló cuatro verificaciones, tres relacionadas con interpretaciones jurídicas erróneas y una por imprecisión estadística. También aparecen con tres verificaciones Marlon Lara, Jorge Cálix, Marlon Ochoa, Christian Duarte, Erick Tejada y Edgardo Casaña, entre otros personajes.

El listado no distingue entre oficialismo y oposición. Incluye a funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados, dirigentes políticos y titulares de instituciones públicas.

El patrón evidencia que el escrutinio alcanzó a actores con responsabilidades e intereses distintos, unidos por un elemento común: realizaron afirmaciones que ameritaron ser contrastadas con documentos oficiales, estadísticas o normas jurídicas.



No de la misma manera

Aunque algunos personajes aparecen varias veces, no todos repiten el mismo tipo de error. Ramón Barrios concentró principalmente interpretaciones jurídicas erróneas. Hugo Noé Pino alternó entre omisiones de contexto, interpretaciones legales e imprecisiones estadísticas. Rixi Moncada también registró un predominio de interpretaciones jurídicas erróneas. Esa diferencia muestra que las verificaciones no siguen un patrón uniforme. Mientras algunos actores recurren con mayor frecuencia a interpretaciones equivocadas sobre el alcance de las leyes, otros presentan cifras sin suficiente precisión o dejan fuera información que modifica el sentido de sus afirmaciones. Precisamente, el análisis general de las 94 verificaciones mostró que las interpretaciones jurídicas erróneas fueron la categoría predominante, seguidas por las omisiones de contexto. Para el abogado y analista político Luis León, ese comportamiento tiene una explicación. "Muchos políticos opinan sobre temas jurídicos sin siquiera haber visto alguna vez la ley, sino que alguien les comentó y ellos solo repiten lo que alguien les comentó. Eso genera que las opiniones jurídicas sean totalmente fuera de contexto y sean utilizadas según el momento en el cual se está aplicando la misma intención de la ley", afirmó. León considera que la práctica responde a una lógica instalada en la discusión política. "Es una práctica muy arraigada en los políticos justificar manipulando la ley, mutilando la ley o acomodando la ley según su interés. Muchas veces ellos se inventan los artículos", señaló.

Costo de repetir errores