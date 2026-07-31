Empresaria Pía Ferrari Pastor recibe prestigioso premio de la NAHJ en Estados Unidos

San Pedro Sula.

La empresaria hondureña Pía Ferrari Pastor, socia propietaria y miembro del Consejo de Administración de la Corporación Televicentro, fue distinguida con el President’s Award 2026, reconocimiento otorgado por la National Association of Hispanic Journalists (NAHJ) por su trayectoria en los medios de comunicación y su aporte al periodismo. La entrega del galardón se realizó el 25 de julio en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, durante la ceremonia del Salón de la Fama de la organización. El reconocimiento fue entregado por la presidenta de la NAHJ, Dunia Elvir.

La asociación destacó los 39 años de trayectoria de Ferrari-Pastor en la industria de la comunicación, así como su liderazgo y la continuidad del legado impulsado por su padre, José Rafael Ferrari, fundador y expresidente de Televicentro.

El President’s Award es una distinción especial que la NAHJ concede a personas cuya labor ha dejado una contribución significativa en los medios de comunicación, el periodismo y el servicio a sus comunidades. Durante la ceremonia, Dunia Elvir expresó que "Este reconocimiento honra a quienes entienden que los medios de comunicación tienen un impacto en las vidas de las personas y son también un instrumento de servicio. Pía Ferrari-Pastor ha ejercido ese servicio con sencillez y un hondo sentido de propósito y responsabilidad". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, añadió: "Pía ha sabido honrar el extraordinario legado de su padre, Don José Rafael Ferrari, un legado lleno de humildad, servicio y solidaridad que ella ha continuado con amor, compromiso con Honduras y dedicación, buscando siempre el bien común". En el acto también se resaltó la labor social desarrollada por Ferrari-Pastor en favor de la niñez hondureña en condición de vulnerabilidad, así como el respaldo brindado a periodistas internacionales que han visitado Honduras para cubrir acontecimientos de relevancia.