Gobierno impulsa programa piloto de apoyo ganadero con inversión inicial de L12 millones

Tegucigalpa.

El Gobierno de Honduras realizó el lanzamiento de un programa piloto de apoyo al sector ganadero con una inversión inicial de 12 millones de lempiras, como parte del Programa de Incentivos, con el objetivo de fortalecer la actividad bovina y mejorar las condiciones de pequeños y medianos productores del país. El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, explicó que: “el componente ganadero del programa cuenta con una asignación global de 100 millones de lempiras dentro del esquema de incentivos, de los cuales se han destinado inicialmente 12 millones para la ejecución de este proyecto piloto”.

Molina destacó que "esta inversión podría incrementarse hasta 50 millones de lempiras, dependiendo de la capacidad de ejecución durante el presente año". La iniciativa tiene una proyección de cuatro años y busca ampliar progresivamente el número de beneficiarios en los departamentos con mayor actividad ganadera del país. En la primera etapa serán atendidos productores de los departamentos de Colón, Atlántida, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Francisco Morazán y Comayagua. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La implementación del programa estará a cargo de Heifer International, organización seleccionada por su experiencia de más de cinco décadas de trabajo con comunidades rurales y productores agropecuarios.