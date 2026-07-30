Gobierno rinde balance de sus primeros seis meses y asegura que está ordenando instituciones

Tegucigalpa, Honduras

La iniciativa, denominada "Un gobierno que hace", contempla una serie de mensajes encabezados por titulares de secretarías e instituciones, quienes explican la situación encontrada al asumir sus cargos y las medidas ejecutadas durante el primer semestre de la administración.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura presentó este jueves un balance de sus primeros seis meses de gestión, en el que expone las condiciones en las que asegura haber recibido la administración pública y las acciones que afirma haber impulsado para atender problemas acumulados en distintas instituciones del Estado.

De acuerdo con la información oficial, el propósito de la campaña es mostrar el estado en que fueron recibidas las dependencias gubernamentales, así como las decisiones adoptadas para reactivar proyectos, mejorar los servicios públicos y fortalecer el funcionamiento de las instituciones.

El Ejecutivo sostiene que encontró un aparato estatal con instituciones paralizadas, proyectos inconclusos, deudas, expedientes acumulados, servicios deteriorados y problemas en el manejo de los recursos públicos.

Como parte del balance, el Gobierno informó que durante los primeros seis meses se distribuyeron libros en centros educativos y se amplió la conectividad en el sistema escolar. Asimismo, señaló que se realizaron miles de cirugías y se fortaleció la atención médica mediante las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC).

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En materia de seguridad, la administración destacó el fortalecimiento de las acciones contra el crimen y el reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas. También aseguró que se retomaron obras de infraestructura, carreteras y proyectos que permanecían detenidos.

El informe oficial agrega que se adquirió maquinaria destinada a ser distribuida en los municipios del país, además de acciones para ordenar las finanzas públicas y avanzar en el saneamiento financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Entre otros aspectos, el Gobierno afirmó que ha recuperado espacios de cooperación internacional y promovido oportunidades de empleo para hondureños tanto dentro como fuera del país.

Las autoridades sostienen que, aunque cada institución enfrenta desafíos distintos, la estrategia ha consistido en identificar los principales problemas, reorganizar la administración y ejecutar medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos.

El Ejecutivo indicó que en las próximas semanas continuará presentando informes por sectores e instituciones, con el objetivo de detallar el estado en que recibió cada dependencia y las acciones implementadas durante los primeros seis meses de la administración.