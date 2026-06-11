EE UU no denegó la visa a Lamine Yamal previo a su debut con España en el Mundial 2026

San Pedro Sula, Honduras. Circulan en redes sociales publicaciones que afirman que Estados Unidos le habría negado la visa al futbolista Lamine Yamal, por lo que no podría disputar el partido entre España y Cabo Verde, correspondiente al grupo H. Las publicaciones también señalan que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, habría solicitado personalmente al gobierno estadounidense vetar la entrada del jugador del Barcelona, luego de que fuera visto ondeando una bandera de Palestina. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay pruebas de que Estados Unidos le haya negado la visa a Yamal; por el contrario, hay evidencia de que el futbolista ya está en suelo norteamericano. “URGENTE: La estrella del fútbol español Yamal podría no estar al inicio del partido de Copa Mundial de España debido a problemas con la visa de EE.UU Netanyahu ha solicitado personalmente que no se permita la entrada de Yamal a EE.UU ya que fue visto con la bandera palestin”, cita textualmente una publicación difundida en X desde el 10 de junio de 2026.

La Copa Mundial de 2026 se celebra de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, con un formato histórico de 48 selecciones. El torneo arrancó oficialmente el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, y se extenderá hasta la final, prevista para el 19 de julio en Nueva York. La Selección de España forma parte del grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El debut del conjunto español, en el que juega Lamine Yamal, está programado para el lunes 15 de junio ante Cabo Verde, en Atlanta, Estados Unidos. Por otra parte, el 6 de junio de 2026 le fue negada la entrada a Estados Unidos a Omar Ardan, quien iba a ser el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido mundialista. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) indicó que su ingreso fue rechazado por “preocupaciones en la verificación de antecedentes”. A diferencia del caso del colegiado somalí, la estrella española Lamine Yamal, de raíces marroquíes y ecuatoguineanas, no presenta ningún impedimento migratorio conocido. Al contar con nacionalidad española, el delantero ingresó de forma regular a Estados Unidos para debutar en la justa mundialista.

No fue denegada

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Lamine Yamal + denegado + visa + participar en el Mundial” no arrojó registros en medios de comunicación que respalden que Estados Unidos le haya negado la visa a Yamal. Además, se revisaron las cuentas oficiales de la Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) en Facebook , Instagram , TikTok y X . La verificación permitió ubicar una publicación del 6 de junio de 2026 en la que se observa a Lamine Yamal entrenando. La descripción del post dice: “Primera toma de contacto de la sede del Condado de Hamilton”. Este hallazgo indica que el futbolista ya se encontraba en territorio estadounidense y que no hay evidencia de un impedimento migratorio.

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