Partidos del Mundial 2026 este viernes 12 de junio: horario y dónde verlos

Luego de la inauguración del Mundial 2026 con triunfo de México, este viernes 12 de junio se vivirá el segundo día de la Copa del Mundo con las otras dos selecciones anfitrionas del torneo que entran en escena y buscarán empezar con el pie derecho. México fue el encargado de abrir el telón con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica en el estadio Azteca y ahora llegó el turno de Estados Unidos y Canadá. Pese a jugar en sus tierras, ninguno de los dos equipos norteamericanos agotó las entradas, a diferencia de lo que sucedió en el encuentro inicial.

Canadá vs Bosnia-Herzegovina

Canadá se enfrenta este viernes 12 de junio contra Bosnia-Herzegovina en el Toronto Stadium por la primera jornada del Grupo B. Es un grupo muy parejo donde también están Suiza y Qatar, que tendrán acción el sábado. El duelo empezará a la 1.00 PM, hora de Honduras. Los de la 'Hoja de Maple' tienen en Alphonso Davies, del Bayern Múnich, y Jonathan David, de la Juventus, a sus principales figuras. Es un equipo clásico, que se para en 4-4-2 con orden y solidez como premisa. Su misión es debutar con triunfo.

El seleccionado canadiense llega a este encuentro como uno de los anfitriones del Mundial, y buscará conseguir un resultado positivo junto a su gente para acercarse al objetivo de clasificar a 16avos de final. Sus últimos amistosos fueron con victoria 2-0 frente a Uzbekistán y empate 1-1 frente a Irlanda. Bosnia afronta este compromiso luego de meterse al Mundial en el Repechaje de UEFA, e intentará sumar para soñar con la clasificación a los mano a mano por primera vez en su historia. En la previa de la Copa del Mundo, igualó 0-0 con Macedonia del Norte y 1-1 ante Panamá.

Estados Unidos, a dar golpe contra Paraguay

Estados Unidos le hace los honores a Paraguay a las 7.00 PM en Los Angeles Staduim, por la fecha 1 del Grupo D por la fase de grupos. Uno de los tres anfritiones, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se mide ante la Albirroja, que regresa a una Copa del Mundo luego de 16 años. Estados Unidos se clasificó sin necesidad de jugar las eliminatorias ya que es uno de los tres países locales. En los duelos de preparación previa, los dirigidos por Mauricio Pochettino derrotaron 3-2 a Senegal y perdieron 2-1 ante Alemania. Luego de realizar un último tramo de las eliminatorias muy bueno (nueve partidos invicto), Paraguay quedó 6° en la clasificación y selló su pase al Mundial, cita a la que el plantel y todo el país llega muy ilusionado.

Horarios y dónde ver partidos de este viernes: