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Envían a prisión a tío por supuestos abusos a sus dos sobrinas

Según las investigaciones, el imputado, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, aprovechaba que las menores quedaban solas en casa para cometer los abusos

Envían a prisión a tío por supuestos abusos a sus dos sobrinas

Momentos de la captura de José Clementino López Romero, de 49 años de edad.
La Ceiba, Honduras

Tras la audiencia de declaración de imputado celebrada este jueves en los tribunales ceibeños, un juez dictó detención judicial contra José Clementino López Romero, de 49 años de edad, por suponerlo responsable del delito de agresiones sexuales en perjuicio de sus dos sobrinas, de 10 y 12 años de edad.​

Según las investigaciones, el imputado, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, aprovechaba que las menores quedaban solas en casa para cometer los abusos.

Cae hombre acusado de violar a sus dos sobrinas en La Ceiba

El sospechoso fue descubierto en flagrancia por la madre de las víctimas, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.​

Tras el hecho, López Romero intentó evadir la justicia dándose a la fuga hacia la ciudad de San Pedro Sula; sin embargo, fue localizado y capturado ayer miércoles por los agentes policiales.

El procesado deberá guardar prisión mientras enfrenta las etapas judiciales correspondientes por estos graves hechos que han consternado a la comunidad ceibeña.La audiencia inicial se programó para la próxima semana.

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Redacción La Prensa
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