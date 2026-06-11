Envían a prisión a tío por supuestos abusos a sus dos sobrinas

La Ceiba, Honduras

Tras la audiencia de declaración de imputado celebrada este jueves en los tribunales ceibeños, un juez dictó detención judicial contra José Clementino López Romero, de 49 años de edad, por suponerlo responsable del delito de agresiones sexuales en perjuicio de sus dos sobrinas, de 10 y 12 años de edad.​

Según las investigaciones, el imputado, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, aprovechaba que las menores quedaban solas en casa para cometer los abusos.