Más de 300 emprendedores participan en el Bazar Nacional en Expocentro hoy y mañana

San Pedro Sula, Honduras

Más de 300 emprendedores de distintas regiones de Honduras se reúnen en Expocentro para ofrecer sus productos en el Bazar Nacional.

Es un evento organizado en el marco del décimo aniversario del Bazar del Sábado, iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) que durante una década ha abierto oportunidades de crecimiento para miles de pequeños negocios en el país.

Desde alimentos artesanales y snacks naturales hasta moda, accesorios y productos para el hogar, los emprendedores comparten con el público sus marcas y sus historias de esfuerzo en un espacio que se ha convertido en una de las plataformas de impulso empresarial más importantes de Honduras.

El Bazar Nacional comenzó hoy con un acto conmemorativo para destacar el impacto de esta iniciativa, que durante diez años ha impulsado el crecimiento de miles de emprendedores en el país.

La vice alcalde de San Pedro Sula, Maritza Soto de Lara, quien también como directiva de la CCIC fue parte de los esfuerzos para iniciar el Bazar del Sábado participó del evento. También la designada presidencial María Antonieta Mejía, participó del evento y recorrió la exposición.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, resaltó la importancia del proyecto como una plataforma de oportunidades para los emprendedores hondureños y reiteró el compromiso de la institución de seguir fortaleciendo esta iniciativa.

“Nuestro compromiso es que el Bazar del Sábado continúe creciendo, llegando a más emprendedores, generando más oportunidades y fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Honduras. Porque cuando un emprendedor crece, crece su familia, crece su comunidad y crece el país”, expresó.

Durante el evento también se destacó la visión de Jorge Faraj, expresidente de la CCIC, quien impulsó la iniciativa en 2016 con el objetivo de brindar un espacio accesible para que los emprendedores pudieran comercializar sus productos y desarrollar sus negocios.

Melissa Faraj, directora ad honorem del Bazar del Sábado, señaló que estos diez años representan constancia, comunidad y oportunidades para miles de emprendedores que han encontrado en este proyecto una plataforma para crecer.