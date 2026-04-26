Domingo de condiciones secas en mayoría de regiones de Honduras este

San Pedro Sula.

El clima en Honduras estará marcado este domingo por un predominio de condiciones secas en gran parte del territorio, aunque con cambios previstos hacia el final del día, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Durante la tarde, el ingreso combinado de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico favorecerá la formación de lluvias dispersas, principalmente en el sur y suroccidente del país, donde también podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas. En la zona central, las precipitaciones serían más puntuales y de menor intensidad.

Un dato astronómico relevante de la jornada es que el sol alcanzará el punto cénit en los departamentos de Choluteca y Valle, fenómeno en el que los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre la superficie. En cuanto a las temperaturas, se prevén valores elevados en la mayoría de las regiones. Tegucigalpa registrará una máxima de 30°C y una mínima de 20°C; en el sur se esperan hasta 34°C como máxima y 24°C de mínima. Para la zona central, los termómetros oscilarán entre 31°C y 20°C, mientras que en el norte alcanzarán los 33°C con mínimas de 24°C. En la región insular se estiman temperaturas entre 32°C y 26°C, en el oriente entre 31°C y 22°C, y en el occidente entre 34°C y 13°C. El informe también señala que el país se encuentra bajo fase de luna llena, lo que puede incidir en el comportamiento de las mareas.

Condiciones secas en la mayor parte del país. No obstante, por la tarde, la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico generarán lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos con actividad eléctrica aislada sobre las regiones del... pic.twitter.com/W57QkL4UUu — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 26, 2026