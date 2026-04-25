¿Cuándo finaliza la recepción de postulaciones para el CNE y el TJE?

Tegucigalpa, Honduras

Tras la destitución de cuatro funcionarios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), aún permanecen habilitadas las plazas para aspirantes a estos cargos. Sin embargo, surge la interrogante: ¿cuál es la fecha límite para presentar postulaciones?

La Comisión Especial del Congreso Nacional, encabezada por el diputado Antonio Rivera Callejas, dio a conocer el calendario para la recepción de autopostulaciones.

En el caso del CNE, el proceso de entrega de documentos comenzó el miércoles 22 de abril y finalizará este domingo 26, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.