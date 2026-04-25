¿Cuándo finaliza la recepción de postulaciones para el CNE y el TJE?

Tras la destitución de cuatro funcionarios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), aún permanecen habilitadas las plazas para aspirantes a estos cargos. Sin embargo, surge la interrogante: ¿cuál es la fecha límite para presentar postulaciones?
La Comisión Especial del Congreso Nacional, encabezada por el diputado Antonio Rivera Callejas, dio a conocer el calendario para la recepción de autopostulaciones.
En el caso del CNE, el proceso de entrega de documentos comenzó el miércoles 22 de abril y finalizará este domingo 26, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
En cuanto al TJE, el periodo de recepción de documentos también arrancó el miércoles 22 de abril y se mantendrá habilitado hasta el domingo 26, con atención de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
Por su parte, el diputado Rivera Callejas señaló que la Comisión Especial Legislativa, designada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, está conformada por representantes de las cinco bancadas que integran el pleno legislativo.
El procedimiento tiene como objetivo cubrir las vacantes dejadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el consejero propietario Marlon Ochoa, así como en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por el magistrado titular Mario Morazán y los magistrados suplentes Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía.
Estos funcionarios fueron destituidos de sus cargos el pasado 16 de abril, luego de un juicio político en el que se les atribuyeron presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones durante los procesos electorales de 2025.
Las audiencias públicas se desarrollarán en el Congreso Nacional los días miércoles 29 y jueves 30 de abril, con una duración establecida de 45 minutos para cada aspirante.