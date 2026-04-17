Marlon Ochoa no dijo que salía del país con una “maleta llena de tristezas y frustraciones”

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación en redes sociales atribuye al exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, una supuesta declaración tras su destitución mediante juicio político.
Sin embargo, la afirmación es falsa. LA PRENSA Verifica revisó de manera detallada las declaraciones públicas de Ochoa posteriores a su destitución y encontró evidencia de que haya expresado la frase viral.
"Hoy salgo de mi país con una maleta llena de tristezas y frustración al ver que la clase política vale más los fraudes y las mentiras que la verdad", dice textualmente en la publicación de Facebook, compartida más de 258 veces desde el 16 de abril de 2026.
Durante el proceso electoral de 2025, Ochoa mantuvo desacuerdos públicos con el pleno del organismo, especialmente en torno a decisiones administrativas y de transparencia. Mientras Ochoa denunciaba intentos de fraude por parte de las consejeras, Ana Paola Hall y Cossette López, ellas lo acusaban de obstaculizar el proceso electoral.
En abril de 2026, el Congreso Nacional impulsó un juicio político en su contra. Aunque Ochoa no se presentó a la audiencia correspondiente, el proceso continuó y concluyó con su destitución, aprobada con 88 votos.
Posteriormente, se confirmó que el exconsejero se encuentra fuera del país por motivos de seguridad.
No lo dijo
LA PRENSA Verifica revisó los canales oficiales y el registro de sus pronunciamientos recientes de Ochoa. En su cuenta de X, se identificó una publicación del 16 de abril de 2026, luego de conocerse su destitución, en la que no menciona ninguna de las frases difundidas en el contenido viral.
Además, una búsqueda en Google con las palabras clave “Marlon Ochoa + destituyen + juicio político + declaraciones” permitió ubicar un video publicado el 17 de abril de 2026 por el medio Confidencial.hn.
En ese material, Ochoa ofrece un pronunciamiento de aproximadamente dos minutos en el que cuestiona el proceso en su contra y denuncia presuntas amenazas y persecución hacia él y su familia.
Marlon Ochoa dice literalmente estas palabras: “Lo que recién acaba de pasar con mi destitución en el Congreso Nacional no fue un juicio, fue una sentencia negociada y pagada, fue un fusilamiento público. Sacarnos de los cargos forma parte de los requisitos que el capo le ha impuesto a los mandaderos que hoy tiene en la presidencia del ejecutivo y del CN para su regreso.
El siguiente paso será fabricarnos acusaciones, librar orden de captura y una vez en la cárcel, eliminarme fisicamente. Tengo pruebas de ello y no le voy a facilitar ese plan. no le voy a entregar mi vida para que rematen su crimen. (...)
Denuncio desde acá que desde la propia unidad encargada de brindarme seguridad y protección, hoy han comenzando una persecución y vigilancia contra mi familia y contra mis hijos Somos beneficiarios de medidas de protección por amenazas a muerte que he recibido en el ejercicio de mis cargos. (...)
Yo seguiré luchando desde donde esté no importan las dificultades. Regresaré a Honduras, la lucha no termina, la racha caerá. Solo el tiempo nos separa de ese momento. Se van y vamos a vencer.
En ningún momento del video ni en otras publicaciones, Ochoa expresa la frase viralizada en la que supuestamente afirma que salió de Honduras con una “maleta llena de tristezas y frustraciones”.
En conclusión, no existe evidencia de que Marlon Ochoa haya dicho la frase que se le atribuye, y sus declaraciones verificadas tras su destitución no coinciden con el contenido viral.