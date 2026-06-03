Maynor Figueroa revela qué siente al ver a Dereck y Keyrol en la Bicolor

Sin lugar a dudas, el experimentado excapitán de la H destacó la presencia de Dereck y Keyrol ; Figueroa valoró la incorporación de jóvenes talentos además de respaldar el proyecto encabezado por Francis Hernández, resaltando su profesionalismo y visión para el desarrollo integral del fútbol nacional.

Durante una entrevista concedida a la prensa hondureña acreditada en Houston, en el marco de la concentración de la Bicolor previo al amistoso frente a Argentina, el experimentado se pronunció por primera vez sobre sus hijos juntos en la Bicolor.

El histórico capitán de la Selección Nacional de Honduras, Maynor Figueroa , expresó su satisfacción por el proceso de renovación que vive el fútbol hondureño y destacó la importancia del trabajo que se desarrolla en las diferentes categorías de selección, así como el aporte de los jugadores que militan en el extranjero.

"Creo que como hondureños hay que sentirnos contentos de que día a día se está trabajando de una manera como muchos lo han deseado o como muchos lo hemos deseado desde antes. Y desde mi parte, como un hondureño más, deseando siempre lo mejor, apoyando y sabiendo que al final todos somos Honduras".

Sobre la presencia de jóvenes futbolistas en este proceso de renovación, señaló:

Entre cantidad mayor tenga Honduras de jugadores en el extranjero, siempre lo más beneficiado va a ser Honduras. En el pasado, Honduras tuvo muchos jugadores afuera y los resultados siempre se dieron. En este caso, esperemos que no sea la excepción, que tanto ellos como los demás puedan aportar para una gran causa, que es Honduras.

Consultado sobre el trabajo que desarrolla Francis Hernández al frente del proyecto deportivo de selecciones nacionales, manifestó:

Ya lo dije anteriormente, son muy profesionales, traen una ideología muy buena. Lo importante es que todos sumamos, que todos, como decimos en una frase, los que quieren bailar al mismo son. El proyecto que ellos traen es muy importante.

Una de las cosas que me llamó bastante la atención es que, más allá de lo que se puede hacer con la selección, también buscan implementar ciertas cosas con los equipos de Liga Nacional. Ojalá se les brinde todo el apoyo, de manera que al final, todo lo que se haga a través de las categorías menores y de los equipos de Liga Nacional se benefician también a la Selección Nacional.

Sobre los consejos brindados a los jóvenes jugadores que comienzan a escribir su historia con la camiseta nacional, Figueroa expresó:

Que disfruten, que disfruten nada más. El fútbol es de eso, de disfrutar con mucha responsabilidad. Hoy están viviendo su etapa, están escribiendo su historia y solo les deseo lo mejor a ellos ya todos los demás.

El exdefensor también recordó que su debut oficial con la Selección Mayor se produjo precisamente ante Argentina en 2003.

«Sería muy lindo que se dé esa oportunidad, que ellos puedan tener sus minutos y desearles que les vaya bien. Esa selección contra Argentina marcó mis inicios. Los recuerdos no son de los mejores, pero esto no es cómo comienza. Pudimos tener una larga carrera en la selección. Estoy agradecido con Dios porque se me dio esa oportunidad.»

Finalmente, al ser consultado sobre otros jóvenes futbolistas que podrían integrarse a futuro al proceso de selecciones nacionales, respondió:

Esperamos ahí, esperemos ahí. Como padres, siempre apoyándolos.