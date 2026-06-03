Argentina vs Honduras: Nuevo futbolista se une a la selección hondureña

Houston, Estados Unidos.

La Selección Nacional de Honduras sumó este miércoles una nueva incorporación de cara al amistoso de lujo que la Bicolor sostendrá ante la Argentina de Lionel Messi. En horas del mediodía, el lateral zurdo José "Pajarito" Aguilera se incorporó a la concentración de la escuadra catracha en la ciudad de Houston, donde el equipo continúa su preparación para enfrentar a los vigentes campeones del mundo en juego que se realizará este sábado 6 de junio.

Aguilera recibió la convocatoria oficial del profesor José Molina durante la jornada del martes y arribó al hotel de concentración acompañado por el Director Administrativo de la Selección Nacional, Gerardo Ramos. "Pajarito" llega en un gran momento competitivo, tras cerrar el Torneo Clausura 2026 como titular indiscutible en el conjunto verdolaga, con el que alcanzó el subcampeonato y se consolidó como una pieza clave en el esquema del entrenador argentino Pablo Lavallén. El futbolista se encontraba de vacaciones, se integró de inmediato al grupo y este mismo día cumplirá su primera sesión de entrenamiento junto al resto del plantel, que afina detalles para el compromiso amistoso internacional.

El encuentro amistoso entre Honduras y Argentina se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos, donde la escuadra dirigida por Lionel Scaloni afinará detalles antes de iniciar la defensa del título en el Mundial United 2026. Aunque Honduras no logró clasificar a la Copa del Mundo, el conjunto catracho continúa apostando por fogueos de gran exigencia internacional. Este duelo volverá a enfrentar a hondureños y argentinos luego del amistoso disputado antes del Mundial de Qatar 2022 , compromiso que sirvió como preparación para la albiceleste antes de conquistar el campeonato del mundo.

