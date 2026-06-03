Rafa Villeda sorprende y revela fichaje que desea en Olimpia, ¿hay crisis?

Tegucigalpa, Honduras.

Se han originado interrogantes alrededor de Olimpia como: ¿Qué futbolistas van a llegar al club?, ¿Por qué no se pudo vender a los llamados ‘cuatro fantásticos’?, ¿está el equipo con problemas económicos? o ¿qué pasó realmente con Dereck Moncada? y las respuestas a esas interrogantes solo las tiene una sola persona. Sí, el presidente de la institución merengue y es por eso que Diario LA PRENSA se contactó con Rafael Villeda para conocer a detalle el plan de los albos para encarar el próximo semestre donde habrá Supercopa, Liga Nacional y Copa Centroamericana.​​​​​​ “Sabemos que son necesarios algunos refuerzos para poder competir en los próximos torneos, tanto a nivel nacional como internacional, donde esperamos prepararnos de la mejor manera posible para intentar salir a ganarlo todo”, comentó el mandamás de los blancos.

Villeda se refirió a lo que sintió al ver a Motagua campeón, a la realidad sobre el por qué no se vendió a futbolistas como; Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto cuando estaban en su apogeo y reveló el futbolista que quiso llevar a Olimpia que no pudo. El presidente del 40 veces monarca del fútbol hondureño fue directo al responder sobre una supuesta crisis económica y desveló todo sobre el segundo amistoso que tendrán con otro equipo de la MLS.

ENTREVSTA CON RAFAEL VILLEDA

¿Cómo ha vivido estos días luego de que tuvieron que irse a descansar antes de tiempo al no alcanzar la final del Clausura? La verdad que trabajando, siempre planificando lo que viene. Creo que en esta época los que más descansan son los jugadores, pero a nosotros nos toca continuar viendo la planificación para lo que viene en conjunto con el cuerpo técnico. Hemos estado analizando lo sucedido, la salida de los jugadores que no iban a renovar sus contratos y comenzando a analizar diferentes opciones para tratar de reforzar al equipo. Sabemos que son necesarios algunos refuerzos para poder competir en los próximos torneos, tanto a nivel nacional como internacional, donde esperamos prepararnos de la mejor manera posible para intentar salir a ganarlo todo. ¿Qué tanto dolió no haber conseguido el tricampeonato? La verdad que como siempre, todos los campeonatos, la mística de Olimpia y su costumbre es tratar de salir a ganar cada uno de los torneos que le toca enfrentar. Desgraciadamente no se pudo obtener ese campeonato. Más que todo era el hecho de quedarse fuera de una gran final y no poder aspirar a un nuevo título, que es la exigencia que tiene Olimpia: tratar de ganar cada campeonato. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ganar varios bicampeonatos, tricampeonatos y tetracampeonatos. Entonces, más que el tricampeonato, dolió no poder aspirar a un nuevo título. Pero así es el fútbol. No vamos a poder ganar todos los campeonatos, aunque uno quiera. No hay equipo en el mundo que lo logre. Siempre hay competencia, otros equipos que aspiran a lo mismo y que pueden hacer mejor las cosas en ciertos momentos. Nos toca planificar el nuevo torneo y tomar las mejores decisiones posibles para no equivocarnos y traer lo que realmente necesita el club para ayudar a obtener los resultados que todos queremos. Decía Edrick Menjívar que les había dolido que Motagua fuera campeón. ¿Es el mismo pensar de su parte? No. Cuando no está Olimpia, estamos dispuestos a que cualquiera de los otros equipos tenga la posibilidad de ganar. Esta vez le tocó a Motagua, que ha venido haciendo bastante bien las cosas en los últimos años. Si vemos los campeonatos recientes, prácticamente entre Olimpia y Motagua se han repartido la mayoría. Es un equipo con historia, por algo es el segundo con más títulos en la Liga Nacional. Creo que por lo hecho en la gran final merecía levantar la copa.

Con lo que me dice percibo que la rivalidad se ve diferente desde la presidencia, ¿es así?

Sí. Recuerdo siempre las palabras de nuestro presidente eterno, don Rafael Ferrari, que nos decía que nosotros somos dirigentes y no fanáticos. Estoy consciente de que no siempre vamos a ganar y que eventualmente otros equipos también pueden hacerlo. Uno tiene que estar preparado para eso. No tengo ninguna rivalidad personal con ningún equipo. Son situaciones de competencia entre clubes, pero en lo personal no tengo inconvenientes con nadie.

¿Es beneficioso para la liga que no siempre gane el mismo equipo?

Hay mucha gente que dice eso y la verdad es que no deja de ser cierto. Es bueno que otros equipos tengan oportunidades porque eso incrementa el interés de sus aficionados y fortalece la competencia. Uno siempre quiere ganar y seguir siendo el campeón, pero para la competencia de la liga también es positivo que otros equipos puedan lograr títulos. Es sano.

¿Lo de Kilmar Peña cómo están? UPN ya lo despidió y todo indica que viene a Olimpia.

Estamos en pláticas con él, hay pláticas como le dije con otros jugadores hondureños y extranjeros. Que Olimpia saque la chequera como dicen y que fiche, ¿no?



Mencionaba anteriormente a don Rafael Ferrari. ¿Qué virtudes de él le gustaría adoptar o destacar? No es fácil responder porque para mí ha sido el mejor dirigente deportivo de Centroamérica en los últimos años. Compartir tanto tiempo con él ayudó mucho a acumular experiencia en la dirigencia deportiva. Creo que una de sus principales virtudes era el nivel de experiencia que tenía para dirigir un club. Otra era la calma para tomar decisiones. No actuaba impulsivamente, sino que analizaba bien cada situación antes de decidir. También destacaría su liderazgo, tanto con la junta directiva como con los jugadores y todas las personas que formaban parte del club. Tenía muchas más virtudes, pero esas son las que más rápidamente se me vienen a la mente y forman parte del gran legado que dejó. ¿Qué tan complicado es ser presidente de Olimpia? Es una responsabilidad muy grande por la enorme cantidad de aficionados que tiene el club y por el nivel de exigencia de esa afición. Hemos ganado 10 de los últimos 14 campeonatos, pero cada vez que se pierde uno parece que no se hubiera ganado nada y la gente quiere volver a celebrar cuanto antes. Sabemos que así es Olimpia. La exigencia es altísima y debemos planificar cada torneo con la obligación de intentar ganarlo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que es presidente de Olimpia? Diría que el primer campeonato que me tocó dirigir como presidente y que perdimos la final contra Motagua. Era el primer torneo con toda la responsabilidad de la presidencia sobre mis hombros y fue un momento complicado porque habíamos planificado para aspirar al título. Las veces que nos quedábamos en fase de grupos de la Copa Centroamericana, fueron momentos muy complicados. Esos han sido los más complejos. ¿Le quita el sueño todo este tema de gestionar al equipo más popular del país? No, la verdad que gracias a Dios duermo bien, pero obviamente sí pensamos mucho en tratar de tomar las mejores decisiones posibles, equivocarnos lo menos posible y aprender de los errores. Estamos claros de la responsabilidad que tenemos. Una pregunta que yo me he hecho: ¿Cómo se lleva el período presidencial en Olimpia? ¿Hay elecciones? ¿Cómo funciona? Sí. La junta directiva se elige cada dos años. A lo largo de los años prácticamente se ha mantenido una misma línea de trabajo dentro del club. Tenemos nuestras reuniones de junta directiva donde se toman las decisiones correspondientes y se analiza todo lo relacionado con el equipo. Hablando un poco más de la actualidad de Olimpia, sorprendió ver seis o siete bajas confirmadas en un solo día. ¿Cómo se toma esa decisión? Tuvimos reuniones con el cuerpo técnico una vez terminada la participación en el campeonato. Se hizo un análisis tanto por parte de la junta directiva como del cuerpo técnico y se revisaron varias situaciones. Se llegó a la determinación de que era momento de buscar otras opciones en algunos puestos. Como varios de los jugadores terminaban contrato, se decidió no renovarles. En algunos casos se buscan reemplazos y en otros el profesor considera que algunos jóvenes pueden asumir esas posiciones y comenzar a tener mayores oportunidades en el primer equipo. La intención es reforzar al club. Hoy ya se hizo oficial la contratación de Cristian Canales que llega para sustituir de alguna manera a Facundo Queiroz y estamos analizando varias opciones para la parte ofensiva del equipo, porque sentimos la necesidad de reforzarnos. Estamos trabajando en ellos y esperamos oficializar más jugadores en las siguientes horas. Una de las bajas que más sorprendió fue la de Jerry Bengtson. Mucha gente pensaba que se retiraría en Olimpia. Bueno, para nosotros había que tomar decisiones y viendo un poco lo sucedido en el último año se tomó la determinación de buscar un reemplazo. A todos nos hubiera gustado que Jerry terminara levantando otra copa, pero así es el fútbol. Los equipos tienen que tomar decisiones buscando lo mejor para la institución. El cuerpo técnico consideró que era momento de buscar otras opciones. Nosotros le agradecemos enormemente por toda su entrega durante el tiempo que estuvo en Olimpia. Afortunadamente logró muchos campeonatos, logró convertirse en el máximo goleador histórico de la Liga Nacional y son logros muy importantes que quedarán para la historia. Le reiteramos nuestro agradecimiento por todo lo que hizo por el club. Entonces, ¿el plan de Olimpia es reforzarse? Porque se viene Liga Nacional, Supercopa y Copa Centroamericana. ¿Se apostará por los jóvenes de reservas o se sacará la chequera para hacer fichajes? La idea es hacer una combinación. No podemos decir simplemente que todo dependerá de los jóvenes, aunque sabemos que tenemos muy buenos talentos. La idea es combinar jugadores de experiencia con jóvenes que vienen desarrollándose dentro del equipo. Eso mismo ha ocurrido en los últimos años. Muchos jugadores que tuvieron éxito surgieron de las reservas, pero crecieron rodeados de futbolistas experimentados. Estamos analizando varias opciones para reforzar la parte ofensiva. También buscamos la incorporación de un lateral izquierdo y un extranjero. Sí pensamos realizar varias altas. Podrían ser tres o cuatro incorporaciones más. Estamos analizando varias opciones y esperamos traer jugadores de buena calidad que puedan adaptarse a nuestro fútbol. También debemos ser conscientes de la realidad del fútbol hondureño. Ya no podemos traer extranjeros del nivel que quizás llegaban hace muchos años porque ahora existe mucha competencia con la MLS, la Liga MX y otras ligas que han elevado mucho sus estándares. Tenemos muchas propuestas de representantes de jugadores y estamos analizando cuidadosamente para equivocarnos lo menos posible. Entonces, en conclusión, ¿Olimpia haría entre cuatro y cinco altas? Sí. Ya se dio una contratación y la idea sería sumar alrededor de tres o cuatro más. Estamos buscando un lateral izquierdo, jugadores ofensivos (extremo y delantero) y otras posiciones que consideramos importantes para fortalecer el plantel. ¿Por qué se habla tanto de que Olimpia tiene problemas económicos? No sé, la verdad parece que hay alguien empeñado en repetir ese discurso. Nosotros afortunadamente estamos bien. Es cierto que hace tiempo no realizamos una venta importante de jugadores, pero si vemos el contexto general del fútbol hondureño, no solo Olimpia ha disminuido su actividad en ventas. Muchos equipos han tenido menos movimiento en ese aspecto. También es cierto que traer extranjeros implica inversiones importantes y no siempre todos los fichajes funcionan. No somos el único equipo que ha pasado por eso. En toda la Liga Nacional ha habido extranjeros que han rendido y otros que no. Pero el club está bien dentro de la realidad económica del fútbol hondureño. No somos clubes mexicanos ni contamos con los ingresos de algunas instituciones de otros países, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Tenemos excelentes relaciones con nuestros patrocinadores y estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindan. Estamos al día con nuestros jugadores, con nuestros cuerpos técnicos y no tenemos ningún inconveniente financiero. Esperamos vender jugadores en un futuro cercano para seguir fortaleciendo las finanzas del club. Mucha gente menciona casos como el de José Mario, que no lo vendimos. La realidad es que tampoco llegaron ofertas que valieran la pena. Desde que él jugaba en Olimpia o desde que yo he sido presidente la única propuesta que recibimos y que valía la pena fue la que recibimos en enero del Banfield de Argentina, pero tenía problemas de bloqueo, los solventó por un momento, pero volvió a quedar bloqueado por no pagarle a otros futbolistas. No crean que las ofertas llueven. He visto muchas personas afirmar que existieron propuestas extraordinarias y la verdad es que eso no ocurrió. La única oferta concreta por Jorge fue la de Alajuelense a inicios de este año y desde el principio establecimos que no era de interés venderlo a otro club centroamericano. Además, no era una propuesta que consideráramos adecuada. En ningún momento entramos siquiera a negociar cifras porque no existía interés en venderlo. En el caso de Edwin Rodríguez, la única operación que se dio fue el préstamo al Aris. Las cosas no salieron como se esperaba y regresó. Pero no es cierto que lluevan ofertas por los jugadores hondureños como mucha gente cree. Dicen que es Olimpia el que no los ha dejado salir, si por mí fuera y llegaran buenas propuestas, les daríamos la oportunidad de salir. Pero la realidad es que esas ofertas no siempre aparecen.

No clasificar a los mundiales ha complicado mucho la situación para el futbolista hondureño. Participar en una Copa del Mundo le da prestigio al país, a la selección y a los jugadores. Eso abre mercados y facilita muchas oportunidades. Sin esa vitrina internacional es mucho más difícil para nuestros futbolistas llamar la atención de clubes extranjeros. Entonces, ¿es completamente falso que Olimpia tenga problemas económicos? Completamente falso. No tenemos ningún problema económico. Estamos al día con nuestros jugadores y mañana mismo se estará pagando la planilla correspondiente al mes de mayo. Desconozco quién impulsa esa campaña, pero no tienen nada que ver con la realidad del club, me tiene sin cuidado esos rumores. Yo conozco perfectamente la situación financiera de Olimpia y estamos bien. Entonces, con respecto a los “cuatro fantásticos”, José Mario Pinto, Carlos Pineda, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, en su mejor momento, antes de las lesiones y las bajas de rendimiento, ¿no se vendieron porque nunca llegó una oferta realmente llamativa? La verdad es que ni siquiera llegaron no llamativas. Como le decía, la única que llegó por Pinto fue esa de Banfield, le quedaban seis meses de contrato y para nosotros era importante mantenerlo porque el cuerpo técnico quería contar con él y tampoco teníamos mucho tiempo para inscribir nuevos jugadores. Para nosotros daba prácticamente lo mismo que se quedara esos seis meses más a aceptar una propuesta que no era conveniente para el club. Por Jorge fue la única situación concreta de Alajuelense. Antes de eso no recibimos propuestas por él ni por ninguno de los jugadores. Reitero, eso se puede conversar incluso con los propios jugadores. Ellos pueden confirmar que nunca llegaron ofertas importantes de las que tanto se habló. En el caso de Edwin Rodríguez, hubo una posibilidad, pero se lesionó en aquella final contra Motagua y esa oportunidad terminó cayéndose. ¿Era una oportunidad para Estados Unidos? Esa fue para un equipo de México, pero no se pudo concretar por la lesión. Por Carlos Pineda tampoco llegó una propuesta durante el tiempo que estuvo en Olimpia. En su caso la renovación no se dio porque recibió una mejor oferta económica del club de Costa Rica. Nosotros intentamos mantenernos dentro de las posibilidades económicas que tenía Olimpia, pero finalmente se produjo su salida. ¿Al futbolista hondureño se le cierran puertas porque se quiere vender muy caro? Puede que hace ocho o 10 años eso tuviera algo de verdad, especialmente después del Mundial de Brasil, pero actualmente no creo que ese sea el principal problema. Existe una enorme competencia internacional, han aparecido muchos futbolistas africanos ocupando espacios importantes en diferentes ligas y le han quitado espacio a futbolistas hondureños. También los jugadores panameños han crecido mucho y están saliendo constantemente al extranjero. Yo creo que el principal problema ha sido no clasificar a los mundiales. Eso afecta directamente la imagen del fútbol hondureño y disminuye la exposición de nuestros jugadores. Además, no siempre aparecen generaciones extraordinarias de futbolistas. De vez en cuando surgen jugadores con condiciones realmente especiales para jugar en el extranjero, pero no ocurre constantemente. Por eso considero que existen varios factores y no únicamente el precio. En los últimos cinco o seis años no creo que sea un factor, la demanda del jugador ha bajado. ¿Se ha beneficiado Panamá porque sus jugadores son más baratos? Yo creo que más que por precio, se han beneficiado por el nivel que ha alcanzado su selección nacional. Panamá ha competido muy bien durante los últimos años y eso le ha dado prestigio internacional y como la selección está formada principalmente por futbolistas nacionales, eso también eleva la valoración de los jugadores panameños. Ese crecimiento les ha ayudado mucho a cotizar mejor en el mercado. En algunos casos también beneficia a la liga local. Nosotros tendríamos una liga mucho más fuerte si varios de nuestros mejores futbolistas, por mencionar algunos nombres: Luis Palma, Dereck Moncada o Kervin Arriaga continuaran jugando aquí, pero también entendemos que el sueño de muchos jóvenes es salir al extranjero, progresar profesionalmente y mejorar económicamente. ¿Qué filtro utiliza Olimpia para contratar extranjeros? Porque la mayoría no lograron destacar. La decisión final siempre la toma el cuerpo técnico. Nosotros participamos en el proceso, analizamos opciones y conversamos, pero quienes tienen la preparación específica para evaluar futbolistas son los entrenadores. Ellos estudian, observan y toman decisiones con base en sus conocimientos. Creo que muchas veces el problema no ha sido la calidad de los jugadores sino su adaptación. Hay futbolistas con buenas condiciones que no logran adaptarse de la mejor manera al fútbol hondureño. No somos el único equipo que ha pasado por eso. Todos los clubes de la Liga Nacional han tenido extranjeros que no funcionaron y que posteriormente no fueron renovados. En algunos casos incluso ha resultado más efectivo contratar jugadores de la propia liga local porque ya conocen el entorno y se adaptan más rápido. ¿Les preocupa ese tema? Claro que preocupa. Uno siempre quiere minimizar los errores y tomar las mejores decisiones posibles. A veces las contrataciones se realizan en períodos donde hay poco tiempo para analizar profundamente, especialmente cuando los torneos terminan y se acerca rápidamente el cierre de inscripciones. Uno aprende de esos errores. La intención es seguir mejorando los procesos de evaluación para traer jugadores que realmente puedan aportar al equipo. También ayuda mucho cuando son futbolistas que ya han sido dirigidos por el cuerpo técnico o que tienen referencias muy sólidas. Eso reduce considerablemente el margen de error. Con el caso de Dereck Moncada, ¿No vieron que podía ser un jugador de exportación ya que se terminó yendo libre ya que fue Olimpia quien lo formó? Sí, son situaciones en las que uno trata de poner todo su esfuerzo para llegar a acuerdos, pero no siempre es posible. A veces las pretensiones económicas se salen de la realidad del fútbol hondureño y las instituciones también deben actuar con responsabilidad. No podemos tomar decisiones financieras que comprometan al club más allá de sus posibilidades reales. Desgraciadamente no se pudo llegar a un acuerdo. La verdad es que seguimos teniendo una excelente relación con él, es un gran muchacho y esperamos que tenga muchísimo éxito en Suiza. Creemos que tiene un gran futuro por delante, capacidad, personalidad y condiciones para triunfar. Le deseamos lo mejor, tanto por él como por el fútbol hondureño. ¿O sea que la renovación se iba muy arriba del presupuesto? Sí, las condiciones que se plantearon a nuestro vicepresidente deportivo eran muy altas para la realidad económica del club y en ese momento no fue posible llegar a un acuerdo. ¿Choco Lozano interesa en Olimpia? No, la verdad que no está dentro de nuestros planes en este momento. No hemos tenido contacto con él ni estamos trabajando en esa posibilidad. Estamos buscando otras alternativas para reforzar la parte ofensiva del equipo. Le deseamos que pueda recuperarse completamente y continuar con éxito su carrera deportiva, pero actualmente no es una opción que estemos considerando. ¿Y Erick Puerto? Obviamente es un jugador interesante. Me gustaría tener la posibilidad de contar con él. Desconozco exactamente cuál es su situación actual respecto a las ofertas que está manejando en el extranjero. Si existiera una posibilidad de llegar a un acuerdo dentro de las posibilidades económicas del fútbol hondureño, claro que sería un jugador que nos interesaría. Tendríamos que conversar también con la gente de Platense y analizar si realmente existe una posibilidad. Es un muy buen jugador y lo demostró durante este último año. Tuvo un gran torneo y creo que es un futbolista que naturalmente llama la atención de equipos importantes. Siempre los jugadores buenos van a interesar a Olimpia. Entonces, para dejarlo claro, ¿ya hubo acercamientos con Platense por Erick Puerto? Yo personalmente no he hablado directamente, pero sí han existido conversaciones. Hay acercamientos y se ha conversado sobre diferentes posibilidades.