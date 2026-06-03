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Universitario apuñala a su compañero en la Unag de Catacamas

De acuerdo con información preliminar, el incidente se registró luego de una discusión entre dos estudiantes que escaló hasta convertirse en una agresión

Universitario apuñala a su compañero en la Unag de Catacamas

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

 Fotografía: cortesía
Catacamas, Olancho.

Un estudiante resultó gravemente herido tras una pelea ocurrida en las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), en Catacamas, Olancho.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se registró luego de una discusión entre dos estudiantes que escaló hasta convertirse en una agresión con arma blanca dentro de uno de los edificios del campus universitario.

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La víctima fue identificada como Darwin García, estudiante de tercer año de la carrera de Agronomía. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Por este caso, la Policía Nacional detuvo a un estudiante conocido con el alias de “Chivirica”, señalado preliminarmente como el presunto agresor. El joven fue trasladado a una dependencia policial y posteriormente será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias que originaron el enfrentamiento y establecer las responsabilidades del caso.

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Tras el hecho, el rector de la UNAG, Roy Donald Menjívar, informó que las actividades académicas continúan desarrollándose con normalidad dentro de la institución.

“Ahorita todo está ya tranquilo”, expresó el rector al referirse a la situación en el campus, donde los estudiantes han retomado sus labores académicas y prácticas de campo.

Menjívar también indicó que la universidad trabaja en la actualización de su reglamento interno, con el propósito de fortalecer las normas de convivencia y disciplina en una comunidad estudiantil que supera los 3,200 alumnos.

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Redacción La Prensa
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