III Foro Iberoamericano de Turismo en Honduras analiza talento, sostenibilidad e IA

San Pedro Sula, Honduras

El turismo enfrenta grandes desafíos que están siendo abordados en el III Foro Iberoamericano de Turismo, que se realiza en San Pedro Sula.

Temas como la sostenibilidad, el talento humano, la generación de empleo, la digitalización, la gobernanza y la inteligencia artificial son debatidos en el encuentro, que concluye hoy con una serie de conclusiones que sus organizadores esperan que se traduzcan en acciones concretas.

El espacio reúne a representantes de organismos internacionales, autoridades gubernamentales, líderes empresariales y expertos del sector para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta el talento humano en la industria turística.

Ante estos retos, el foro incorporó una jornada formativa especializada centrada en uno de los principales desafíos del sector: el desarrollo del talento.

Durante el panel “El nuevo mapa del talento en el sector turismo” , expertos internacionales, académicos, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), empresarios y funcionarios analizaron los desafíos estructurales del empleo turístico, las nuevas competencias profesionales y las mejores prácticas para atraer, desarrollar y formalizar talento en la industria.

André Erhler, ministro de Turismo de Honduras , destacó que Centroamérica representa una región de paz con potencial para atraer visitantes internacionales.

“Estamos mostrando la cara de Honduras y que podemos tener un foro de alto nivel”, indicó Erhler.

El funcionario también compartió proyecciones sobre el crecimiento del sector.

"En Honduras se generarán unos 300.000 empleos directos por parte de la industria turística este año, siempre y cuando se dé un crecimiento anual del 17 %. Hay mucho más que hacer y se tiene que trabajar en la profesionalización", afirmó.

A criterio del ministro, el turismo es una fuente de empleo que genera bienestar y brinda oportunidades a la juventud para formarse y desarrollarse profesionalmente.

Según Erhler, el país tiene capacidad para organizar eventos internacionales y generar movimiento económico en distintas ciudades vinculadas a la actividad turística.

“El turismo es la ruta por la que podemos desarrollar el país y empezar a generar empleo para que salgamos de los índices de pobreza”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer alianzas entre los distintos actores del sector resaltando la empresa-privada y gobierno.

“Requerimos del talento para salir adelante, pero sobre todo tenemos la oportunidad de construir alianzas y desarrollar un destino competitivo para quienes compartimos el lenguaje del turismo y estamos en una región de paz”, expresó.