III Foro Iberoamericano de Turismo en Honduras analiza talento, sostenibilidad e IA

El turismo enfrenta grandes desafíos que están siendo abordados en el III Foro Iberoamericano de Turismo, que se realiza en San Pedro Sula.
Temas como la sostenibilidad, el talento humano, la generación de empleo, la digitalización, la gobernanza y la inteligencia artificial son debatidos en el encuentro, que concluye hoy con una serie de conclusiones que sus organizadores esperan que se traduzcan en acciones concretas.
El espacio reúne a representantes de organismos internacionales, autoridades gubernamentales, líderes empresariales y expertos del sector para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta el talento humano en la industria turística.
Ante estos retos, el foro incorporó una jornada formativa especializada centrada en uno de los principales desafíos del sector: el desarrollo del talento.
Durante el panel “El nuevo mapa del talento en el sector turismo” , expertos internacionales, académicos, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), empresarios y funcionarios analizaron los desafíos estructurales del empleo turístico, las nuevas competencias profesionales y las mejores prácticas para atraer, desarrollar y formalizar talento en la industria.
André Erhler, ministro de Turismo de Honduras , destacó que Centroamérica representa una región de paz con potencial para atraer visitantes internacionales.
“Estamos mostrando la cara de Honduras y que podemos tener un foro de alto nivel”, indicó Erhler.
El funcionario también compartió proyecciones sobre el crecimiento del sector.
"En Honduras se generarán unos 300.000 empleos directos por parte de la industria turística este año, siempre y cuando se dé un crecimiento anual del 17 %. Hay mucho más que hacer y se tiene que trabajar en la profesionalización", afirmó.
A criterio del ministro, el turismo es una fuente de empleo que genera bienestar y brinda oportunidades a la juventud para formarse y desarrollarse profesionalmente.
Según Erhler, el país tiene capacidad para organizar eventos internacionales y generar movimiento económico en distintas ciudades vinculadas a la actividad turística.
“El turismo es la ruta por la que podemos desarrollar el país y empezar a generar empleo para que salgamos de los índices de pobreza”, señaló.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer alianzas entre los distintos actores del sector resaltando la empresa-privada y gobierno.
“Requerimos del talento para salir adelante, pero sobre todo tenemos la oportunidad de construir alianzas y desarrollar un destino competitivo para quienes compartimos el lenguaje del turismo y estamos en una región de paz”, expresó.
El turismo está de moda
Por su parte, Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) , señaló que el trabajo conjunto permitirá alcanzar objetivos de mayor impacto para el sector.
“La invitación es a generar un turismo sostenible y procurar que los recursos naturales se mantengan para las generaciones futuras”, manifestó.
Pineda destacó que la actividad turística mantiene una tendencia de crecimiento y llamó a fortalecer la colaboración entre los diferentes sectores.
"El turismo está de moda. Necesitamos avanzar un poco más y lo estamos haciendo. La unión hace la fuerza. La invitación es a trabajar juntos y obtener mejores resultados", indicó.
Mientras tanto, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) , agradeció la presencia de las delegaciones iberoamericanas que participaron en el foro.
“Honduras está ante los ojos de Iberoamérica y estamos mostrando el potencial que tenemos para generar inversión, atraer turistas y mejorar las condiciones de las familias vinculadas a este importante rubro de la economía nacional”, afirmó.
Gallardo explicó que durante el encuentro se desarrollan varios ejes temáticos, entre ellos empleabilidad, sostenibilidad y gobernanza.
“Todas las actividades económicas que realizamos hoy en día tienen que ser sostenibles con el medio ambiente”, sostuvo.
El dirigente empresarial subrayó además la importancia de una relación eficiente entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo económico.
"Para que estas actividades se desarrollen positivamente debe existir una relación público-privada eficiente. Es necesario trabajar juntos en cualquier actividad económica", agregó.
Gallardo adelantó que el foro concluirá con una serie de recomendaciones para fortalecer el turismo en Iberoamérica.
Por su parte, Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) , destacó la participación alcanzada durante el evento.
"Estamos teniendo cifras récord, con más de mil inscritos, representantes de 25 países y más de 30 universidades participantes. Además, se ha desarrollado un foro de empleabilidad y talento donde participantes jóvenes en formación", afirmó.
Casado explicó que durante el encuentro se trabaja en una hoja de ruta que permitirá trasladar reflexiones y compromisos a los ministros de Turismo de distintos países de la región.
Inclusión y formación contínua
Asimismo, Yohania de Armas, directora general de Conecta Iberoamérica , presentó un análisis estratégico sobre los retos estructurales y las oportunidades que enfrenta el empleo en el turismo, destacando la importancia de promover la inclusión, la formación continua y la adaptación a los cambios tecnológicos y demográficos.
La agenda continuó con un panel de buenas prácticas que reunió a representantes del BID, Rabina Travel, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y especialistas en talento humano y competitividad, quienes compartieron experiencias para atraer, desarrollar y retener talento en la industria turística.
Como complemento de la jornada académica, los participantes realizaron una visita al Parque de Simulación del INFOP en San Pedro Sula, donde conocieron iniciativas innovadoras de formación profesional orientadas a responder a las necesidades actuales del mercado laboral y elevar la calidad del servicio turístico.
Las actividades concluyeron con la conferencia magistral “La Era de la Inteligencia Artificial: La Última Invención de la Humanidad” , impartida por Carlos Mats, fundador de Xchematic e IKA , quien expuso sobre el impacto de la inteligencia artificial y la transformación digital en los modelos de negocio, la empleabilidad y la competitividad de los destinos turísticos.
El evento finaliza hoy con la participación de autoridades del Gobierno de Honduras, que respaldan el desarrollo del sector mediante acciones coordinadas con la empresa privada.