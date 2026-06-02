Violencia golpea en el occidente: "Crimen se desplaza a zonas menos vigiladas"

La violencia en Honduras ya no se mide únicamente desde las grandes ciudades. Sulaco, un municipio de <a href="https://www.laprensa.hn/premium/el-progreso-yoro-masacre-violencia-inseguridad-bandas-BM29705105">Yoro </a>con poco más de 11 mil habitantes, registra la tasa de homicidios más alta del país, seguido por Arenal, también en Yoro, y Concordia, en Olancho, según un análisis realizado por <b>LA PRENSA Premium</b>.Los datos, que abarcan desde el 1 de enero hasta el 24 de abril de 2026, muestran un patrón bastante preocupante: en el <b>occidente </b>de Honduras se concentra la violencia, lo que se refleja en el número de muertes por cada 10 mil personas.Solo <b>Sulaco</b>, en Yoro, registró una tasa de 5.01 homicidios por cada 10 mil habitantes; mientras que <b>Arenal </b>alcanzó 3.27 muertes violentas por cada 10 mil personas. En <b>Concordia </b>la tasa es muy similar, lo mismo que en El Rosario, en <a href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/capturan-cuatro-supuestos-sicarios-pandilla-18-comayagua-FP30841307">Comayagua</a>, donde por cada 10 mil personas hubo 3.20 crímenes y en La Campa, Lempira, 3.07.En la lista también están municipios como <b>San Sebastián</b>, en Lempira; <b>Alauca</b>, en El Paraíso; Orica, en Francisco Morazán; <b>Nueva Arcadia</b> y <b>Dolores</b>, en Copán, municipios que completan los diez primeros lugares con más muertes por cada 10 mil personas.Estos no son los únicos lugares con preocupantes tasas de homicidios, ya que los datos de la Secretaría de Seguridad, obtenidos mediante la solicitud de información <b>SOL-SSSS-3143</b>, muestra casos de homicidio en 154 de los 298 municipios.Para obtener la tasa de homicidios por municipio, LA PRENSA Premium cruzó las cifras con las proyecciones poblacionales de 2026 del <b>Instituto Nacional de Estadísticas</b> (INE), lo que permitió comparar territorios con poblaciones distintas. El análisis municipal se hizo por cada 10 mil habitantes, una escala que permite leer con mayor precisión el impacto de los homicidios en municipios con poblaciones reducidas.Los análisis muestran que Yoro concentra tres de los diez municipios con las tasas más altas del país: Sulaco, Arenal y Santa Rita. <a href="https://www.laprensa.hn/sucesos/juicio-oral-presuntos-implicados-muerte-ingeniero-norteamericano-olancho-JK30909819">Olancho </a>reporta dos: Concordia y Silca. Lempira también aparece con dos: La Campa y San Sebastián.