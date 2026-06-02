A Guatemala huyó banda "Los Argueta" tras asesinar a policías en Corinto

Omoa, Cortés.

A Guatemala huyeron los integrantes de la estructura criminal de Heber Noé Argueta, señalada directamente de haber asesinado a cinco agentes de la Policía Nacional de Honduras, según fuentes oficiales. Después de que los agentes fueran encontrados muertos, las autoridades rápidamente dieron con información de Herber Noé Argueta, quien es hondureño y residente en Corinto, Omoa. Investigaciones de agentes antidrogas señalan que “Los Argueta” son una estructura criminal que se asentó hace muchos años en Guatemala y ahora opera en la frontera de Corinto. La banda controla el narcotráfico, el tráfico y trata de personas, contrabando de productos y de armas entre ambos países. Durante un recorrido por Corinto, así como la frontera entre ambos países, LA PRENSA Premium logró ver el alcance de la estructura criminal, pero también de las acciones que realizan los Policías y Militares. Los pobladores, por su parte, temen que exista un nuevo enfrentamiento.

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21 de mayo fue la fecha en la que se registró el asesinato de los cinco policías en Omoa, Cortés

La banda de “Los Argueta” es considerada, además, el brazo operativo de la organización criminal de Hugo Roberto Galdámez Cabrera, quien está ligado al narcotráfico y por años lo han identificado como guatemalteco, pero también tiene nacionalidad hondureña. Galdámez Cabrera fue mencionado en diciembre de 2009 cuando una de sus propiedades ubicada en Tegucigalpita, Omoa, fue allanada por la policía luego de investigaciones relacionadas al asesinato de cuatro jóvenes que aparecieron flotando en el río Motagua. En ese allanamiento dentro de la casa encontraron un fusil M-16, una escopeta y una pistola 3.57, pero no dieron con el paradero de los responsables de los crímenes. En ese entonces, las autoridades de investigación afirmaron públicamente que Galdámez Cabrera tenía una orden de captura por los crímenes ocurridos en la frontera entre Honduras y Guatemala. Una de las víctimas de ese caso fue el estudiante Dolly Brownfild.

Crímenes

La estructura criminal de los “Los Argueta” por su parte, es la responsable del asesinato del subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez, según la Secretaría de Seguridad hondureña. El 21 de mayo los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) entraron a una vivienda ubicada en Corinto sin una orden de un juzgado para concretar un “quite” de al menos 100 kilos de cocaína a la estructura criminal, reveló LA PRENSA Premium tras tener acceso al informe de la investigación. Los agentes fueron sorprendidos por al menos 150 personas vinculadas a la banda. En la casa hubo un intercambio de disparos en el que dos de los supuestos miembros de la banda murieron. Según testimonios, fueron velados y enterrados en la comunidad. Otros dos resultaron heridos y buscaron asistencia médica en una clínica de Zacapa en Guatemala, pero días después la Policía de ese país entregó a las autoridades hondureñas a los sujetos, quienes fueron identificados como Eli Nahún Guerra y Jefri Josué Guardado Herrera, ambos residentes en Corinto. Fueron acusados de asesinato y les dieron detención judicial.

Debido a ese incidente, el pasado 29 de mayo se oficializó la eliminación de la Dipampco y anunciaron la creación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas. Un investigador que pidió el anonimato dijo a LA PRENSA Premium que “Los Argueta” es una estructura criminal conformada en Omoa por personas de varias comunidades de la zona, aunque “también tienen integrantes guatemaltecos”. Afirmó que en Guatemala tienen puntos de control en varias ciudades de Guatemala, donde con los años ha adquirido propiedades. Tras el crimen de los cinco policías, las investigaciones indican que los miembros de “Los Argueta” se fueron a Guatemala, mientras que unos se quedaron en Corinto, donde actualmente los militares y policías realizan patrullaje, corroboró LA PRENSA Premium en un recorrido por la zona. Lo hacen en las comunidades y puntos ciegos en la frontera, donde los agentes militares cruzan quebradas, montañas, valles y hasta traspasan cercos de púas buscando a los integrantes de la estructura criminal, quienes, según sus investigaciones, se esconden en esas zonas. La Secretaría de Seguridad de Honduras tiene plenamente identificadas a 17 personas, incluido el líder de “Los Argueta”. Este equipo de trabajo recorrió parte de la zona fronteriza con los agentes, quienes portaban armas, chalecos, cascos y toda la indumentaria para realizar operativos de día o de noche. La comunidad de Corinto, aparenta estar tranquila, pero los pobladores son testigos silenciosos de los delitos y crímenes que se comente en la zona fronteriza.

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