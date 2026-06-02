A Guatemala huyó banda "Los Argueta" tras asesinar a policías en Corinto

A Guatemala huyeron los integrantes de la estructura criminal de Heber Noé Argueta, señalada directamente de haber <b><a href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/informantes-vendieron-cinco-policias-asesinados-masacre-corinto-omoa-cortes-CD30882734">asesinado a cinco agentes de la Policía Nacional de Honduras</a></b>, según fuentes oficiales.Después de que los agentes fueran encontrados muertos, las autoridades rápidamente dieron con información de <b><a href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/ever-argueta-objetivo-ataque-corinto-crimen-policias-el-mencho-cjng-GB30750134">Herber Noé Argueta</a></b>, quien es hondureño y residente en Corinto, Omoa.Investigaciones de agentes antidrogas señalan que “Los Argueta” son una estructura criminal que se asentó hace muchos años en Guatemala y ahora opera en la frontera de Corinto. La banda controla el <b>narcotráfico</b>, el tráfico y trata de personas, contrabando de productos y de armas entre ambos países.Durante un recorrido por Corinto, así como la frontera entre ambos países, LA PRENSA Premium logró ver el alcance de la estructura criminal, pero también de las acciones que realizan los Policías y Militares. Los pobladores, por su parte, temen que exista un nuevo enfrentamiento.