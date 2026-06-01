¿Cómo seleccionará la Policía a los agentes de su nueva unidad contra la extorsión?

Tegucigalpa, Honduras

La Policía Nacional inició este lunes un proceso de certificación para identificar a los agentes que podrán integrar la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DEAT), la nueva unidad adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que asumirá la lucha contra la extorsión, maras y estructuras criminales. Las evaluaciones también servirán para detectar funcionarios que representen riesgos para la institución o mantengan conductas incompatibles con la función policial.

Las pruebas incluyen evaluaciones de confianza, antidoping, estudios socioeconómicos, exámenes psicológicos, pruebas físicas, controles toxicológicos, exámenes médicos y evaluaciones poligráficas.

“Las pruebas son de confianza, antidoping, socioeconómica, psicológica, evaluación física, exámenes toxicológicos, evaluación poligráfica y exámenes médicos”, detalló el portavoz de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos.

El proceso será aplicado a funcionarios policiales de distintas unidades de la Policía Nacional, incluidos los más de 700 agentes que estaban asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

“Primero, con ayuda de la Embajada Americana y de las unidades especializadas de la Policía Nacional se van a certificar las unidades de la Policía. Ese proceso comenzó este día”, explicó Mayes.

Los agentes que presenten hallazgos durante las evaluaciones serán sometidos a investigaciones administrativas para determinar si existen irregularidades que ameriten sanciones o incluso su separación de la institución.

Mayes aclaró que las autoridades policiales no han definido cuántos agentes integrarán la nueva división, porque primero esperan conocer cuántos funcionarios cumplen con los requisitos exigidos para formar parte de esa unidad.