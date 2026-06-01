¿Cómo seleccionará la Policía a los agentes de su nueva unidad contra la extorsión?

Los policías con hallazgos negativos en las pruebas serán investigados y podrían quedar fuera de la institución tras el proceso de certificación, dijeron las autoridades

¿Cómo seleccionará la Policía a los agentes de su nueva unidad contra la extorsión?

Todos los agentes policías serán sometidos a pruebas de confienza. El que tenga resultados negativos podría salir de la institución, de acuerdo con la información.

Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La Policía Nacional inició este lunes un proceso de certificación para identificar a los agentes que podrán integrar la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DEAT), la nueva unidad adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que asumirá la lucha contra la extorsión, maras y estructuras criminales. Las evaluaciones también servirán para detectar funcionarios que representen riesgos para la institución o mantengan conductas incompatibles con la función policial.

Las pruebas incluyen evaluaciones de confianza, antidoping, estudios socioeconómicos, exámenes psicológicos, pruebas físicas, controles toxicológicos, exámenes médicos y evaluaciones poligráficas.

“Las pruebas son de confianza, antidoping, socioeconómica, psicológica, evaluación física, exámenes toxicológicos, evaluación poligráfica y exámenes médicos”, detalló el portavoz de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos.

El proceso será aplicado a funcionarios policiales de distintas unidades de la Policía Nacional, incluidos los más de 700 agentes que estaban asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

“Primero, con ayuda de la Embajada Americana y de las unidades especializadas de la Policía Nacional se van a certificar las unidades de la Policía. Ese proceso comenzó este día”, explicó Mayes.

Los agentes que presenten hallazgos durante las evaluaciones serán sometidos a investigaciones administrativas para determinar si existen irregularidades que ameriten sanciones o incluso su separación de la institución.

Mayes aclaró que las autoridades policiales no han definido cuántos agentes integrarán la nueva división, porque primero esperan conocer cuántos funcionarios cumplen con los requisitos exigidos para formar parte de esa unidad.

Pruebas para detectar vínculos criminales

Uno de los filtros más rigurosos será la evaluación del poligráfico, orientada a detectar posibles vínculos con estructuras del crimen organizado, tráfico de drogas, actos de corrupción, sobornos, ocultamiento de información relevante y otras conductas incompatibles con la función policial.

“En el caso de la evaluación poligráfica se evaluará si existen posibles vínculos con el crimen organizado, tráfico de drogas, actos de corrupción o sobornos, ocultamiento de información relevante y conductas incompatibles con la función policial”, afirmó Mayes.

Para Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro, la decisión de certificar a los policías antes de integrarlos a la nueva estructura representa una señal de depuración institucional.

“Las nuevas autoridades le están apostando a una nueva unidad y que, de forma paralela, se estén aplicando pruebas a los funcionarios policiales demuestra que hay voluntad de sacar a quienes corrompen la institución”, valoró.

Maldonado consideró que el proceso puede contribuir a que la nueva estrategia de seguridad no repita los problemas que han afectado a otras estructuras policiales especializadas.

“Esto abre paso para que quienes integren esta unidad sean personas idóneas, capaces e íntegras”, agregó.

Nueva estructura adscrita a la DPI

La DEAT fue anunciada por la Secretaría de Seguridad después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad decidiera eliminar la Dipampco tras la muerte de cinco de sus agentes en Corinto, Omoa, Cortés.

Tras esa decisión, las autoridades informaron que la nueva división estará adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que asumirá la lucha contra las maras, la extorsión y las asociaciones terroristas.

La reorganización ocurre paralelamente a la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, establecida mediante el Decreto 84-2026 y adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para coordinar a las instituciones encargadas del combate al crimen organizado y la investigación de la extorsión.

Aunque el decreto no menciona expresamente a la DEAT, la división forma parte del esquema de seguridad anunciado por el Gobierno para sustituir las funciones que desempeñaba la Dipampco y fortalecer la lucha contra las estructuras criminales.

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Redacción web
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