¿Cómo seleccionará la Policía a los agentes de su nueva unidad contra la extorsión?

La DEAT fue anunciada por la Secretaría de Seguridad después de que el <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-cnds-anuncia-acciones-radicales-materia-seguridad-nacional-OH19877768">Consejo Nacional de Defensa y Seguridad</a> decidiera eliminar la Dipampco tras la muerte de cinco de sus agentes en Corinto, Omoa, Cortés.Tras esa decisión, las autoridades informaron que la nueva división estará adscrita a la <b>Dirección Policial de Investigaciones</b> (<b>DPI</b>), que asumirá la lucha contra las maras, la extorsión y las asociaciones terroristas.La reorganización ocurre paralelamente a la creación de la <a href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/agencia-nacional-crimen-eliminacion-dipampco-consejo-defensa-honduras-CO30852808">Agencia Nacional contra el Crimen</a>, establecida mediante el Decreto 84-2026 y adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para coordinar a las instituciones encargadas del combate al crimen organizado y la investigación de la extorsión.Aunque el decreto no menciona expresamente a la DEAT, la división forma parte del esquema de seguridad anunciado por el Gobierno para sustituir las funciones que desempeñaba la Dipampco y fortalecer la lucha contra las estructuras criminales.