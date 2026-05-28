  1. Inicio
  2. · Sucesos

Guatemala entrega a Honduras otro implicado en asesinato de policías en Corinto

Guatemala entregó a Honduras a Jefry Josseth Guardado Herrera, señalado en el asesinato de cinco agentes de Dipampco. Fue trasladado al MP en San Pedro Sula bajo custodia

Guatemala entrega a Honduras otro implicado en asesinato de policías en Corinto

Jefry Josseth Guardado Herrera en la frontera de Corinto cuando es entregado a las autoridades hondureñas.
Corinto, Honduras

En la aduana de Corinto, Omoa, Cortés, las autoridades de Guatemala entregaron este jueves al ciudadano hondureño Jefry Josseth Guardado Herrera, señalado por su supuesta vinculación en el asesinato de cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Jefry Guardado fue recibido por autoridades hondureñas tras ser trasladado desde Guatemala, y será llevado bajo custodia al Ministerio Público en San Pedro Sula, donde continuará el proceso legal correspondiente.

El sospechoso permanecía hospitalizado en Guatemala bajo custodia de las autoridades de ese país, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el ataque armado.

En breve...

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias