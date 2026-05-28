Guatemala entrega a Honduras otro implicado en asesinato de policías en Corinto

Corinto, Honduras

En la aduana de Corinto, Omoa, Cortés, las autoridades de Guatemala entregaron este jueves al ciudadano hondureño Jefry Josseth Guardado Herrera, señalado por su supuesta vinculación en el asesinato de cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Jefry Guardado fue recibido por autoridades hondureñas tras ser trasladado desde Guatemala, y será llevado bajo custodia al Ministerio Público en San Pedro Sula, donde continuará el proceso legal correspondiente.

El sospechoso permanecía hospitalizado en Guatemala bajo custodia de las autoridades de ese país, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el ataque armado.

En breve...