Interactivo: Casa donde sometieron a policías en Corinto estaba a 300 metros de la posta

San Pedro Sula, Honduras

La investigación interna sobre la masacre de Corinto revelan una de las principales fallas que rodearon el caso. A menos de 300 metros de la vivienda donde fueron sometidos los cinco agentes funcionaba una posta de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos que no sabía que los policías desarrollaban una operación en el sector.

El informe establece que los agentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) estaban asignados oficialmente al departamento de Colón; sin embargo, el 21 de mayo estaban en Corinto, Omoa, a casi 400 kilómetros del lugar al que habían reportado irían.

Según la documentación oficial a la que tuvo acceso LA PRENSA Premium, los policías fueron llevados al lugar por dos informantes que ya fueron identificados por las autoridades. La misión no había sido autorizada por mandos superiores ni figuraba dentro de los controles institucionales.

La falta de coordinación quedó expuesta después de la masacre. Cuando el caso trascendió públicamente, altos mandos de la Policía Nacional buscaron información sobre lo ocurrido. La respuesta inicial fue que esos agentes no pertenecían a la jurisdicción investigada porque en los registros aparecían destacados en otro departamento.