Presentan pruebas contra implicados en la muerte de ingeniero norteamericano en Olancho

Tegucigalpa

Dos presuntos miembros de la peligrosa “Banda del Cura”, un hombre y una mujer, irán a juicio oral y público. Así lo informó el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró un avance crucial en el expediente judicial relacionado con el violento asesinato del ingeniero y ciudadano estadounidense Marco Tulio Moncada Torres, crimen ocurrido el 6 de noviembre de 2025 en Juticalpa, departamento de Olancho.

Tras admitirse la totalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las autoridades judiciales notificaron que los dos sospechosos irán a juicio oral y público entre el 22 y el 26 de febrero de 2027, según lo detalla el MP. La Fiscalía les imputa los delitos de asesinato y asociación para delinquir.