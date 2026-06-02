Presentan pruebas contra implicados en la muerte de ingeniero norteamericano en Olancho

Dos presuntos miembros de la peligrosa “Banda del Cura”, un hombre y una mujer, irán a juicio oral y público. Así lo informó el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró un avance crucial en el expediente judicial relacionado con el violento asesinato del ingeniero y ciudadano estadounidense Marco Tulio Moncada Torres, crimen ocurrido el 6 de noviembre de 2025 en Juticalpa, departamento de Olancho.
Tras admitirse la totalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las autoridades judiciales notificaron que los dos sospechosos irán a juicio oral y público entre el 22 y el 26 de febrero de 2027, según lo detalla el MP. La Fiscalía les imputa los delitos de asesinato y asociación para delinquir.
Cabe destacar que, por este mismo caso, ya guardan prisión y fueron condenados mediante procedimiento abreviado Mailin Janeth Cardona Ortiz, alias “La Patrona”; José Roberto Ponce Reyes, alias “Casaya”; Carlos Francisco Melara Alemán, alias “Pucho”; y Riccy Daniela Aguilar Barahona, alias “La Sombra”.
De acuerdo con las investigaciones, a eso de las 8:00 o 9:00 de la mañana del día del crimen, los supuestos criminales se trasladaron en un carro marca Toyota y una motocicleta hacia la residencial La Gran Manzana, sitio donde estaba la víctima y a quien le dispararon hasta matarlo.
Según el informe del caso, todos los involucrados son integrantes de la estructura criminal denominada “Banda del Cura”, quienes operan en el sector de Olancho y lugares aledaños para ejecutar asesinatos por sicariato, tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de armas y otros ilícitos.