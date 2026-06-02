Inicia proceso de exhumación de víctimas de la masacre de Rigores en Trujillo

TRUJILLO, HONDURAS

Este martes, autoridades y equipos forenses dieron inicio a las labores de exhumación de los restos de las víctimas de la masacre de Rigores, un proceso judicial clave en la búsqueda de esclarecer este caso que conmocionó al país. En esta primera jornada, se completó la recuperación de los primeros tres cuerpos de un total de veinte víctimas registradas en la masacre.

Los restos fueron localizados en el cementerio de la aldea Panamá, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón. De acuerdo con el informe preliminar, los cuerpos exhumados corresponden a dos menores de edad y un adulto, quienes habían sido sepultados en dicho camposanto tras el suceso. Las exhumaciones son realizadas bajo estrictos protocolos forenses por parte del Ministerio Público, con el fin de recolectar evidencias científicas, realizar las autopsias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en que perdieron la vida las veinte personas.