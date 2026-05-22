Estas imágenes atribuidas a masacre en Trujillo, Colón, fueron creadas con IA

San Pedro Sula, Honduras

Tras el homicidio múltiple registrado en Trujillo, Colón, comenzaron a circular en redes sociales varias imágenes que supuestamente mostraban la escena del crimen y a las víctimas del ataque, ocurrido el 21 de mayo de 2026. Las publicaciones fueron compartidas por usuarios en distintas plataformas como si se tratara de fotografías reales tomadas tras el hecho violento. Sin embargo, el contenido es falso. LA PRENSA Verifica comprobó que las imágenes no corresponden a registros auténticos del crimen. En realidad, se trata de contenidos generados con inteligencia artificial (IA). Entre las imágenes viralizadas aparecen supuestas víctimas, cuerpos cubiertos con sábanas y escenas resguardadas por las autoridades. A continuación, LA PRENSA Verifica desmienta cada uno de los bulos virales:

Es de IA esta imagen de supuesto levantamiento de cadáveres en masacre de Trujillo

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra el levantamiento de los cadáveres de las víctimas de la masacre registrada en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón. Sin embargo, la imagen fue creada digitalmente. Un análisis visual realizado por LA PRENSA Verifica identificó varios indicios característicos de contenidos generados con inteligencia artificial (IA). “Una masacre registrada este jueves en una finca de palma africana en Trujillo, Colón, dejó al menos 15 personas muertas”, dice literalmente parte de la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 21 de mayo de 2026.

Uno de los primeros indicios aparece en la cinta amarilla de “Escena del Crimen”, donde se lee la inscripción “COUIS SCO0E”, una combinación incoherente de caracteres y palabras ficticias, un error frecuente en imágenes creadas con modelos de IA. Además, el escudo y el uniforme del agente no corresponden a los utilizados habitualmente por la Policía Nacional. El uniforme presenta un tono azul oscuro distinto al oficial y el escudo contiene detalles atípicos. Otra anomalía se observa en la inscripción “Policía Nacional” de la patrulla, que muestra caracteres deformados e incompletos, una falla común en imágenes sintéticas. El perfil del policía que aparece de espaldas también presenta inconsistencias visuales, especialmente en la transición entre la oreja, la patilla y la gorra. De igual manera, los números amarillos colocados en el suelo para marcar los indicios, específicamente el 4 y el 8, parecen flotar sobre el terreno en lugar de estar apoyados de forma natural, otro error recurrente en contenidos generados con IA. Las sábanas azules que cubren los cuerpos también evidencian pliegues repetitivos y texturas poco definidas. Finalmente, la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenidos creados con inteligencia artificial, arrojó un 97.5% de probabilidad de que la imagen haya sido generada mediante IA.

Conclusión: La imagen atribuida al levantamiento de cadáveres tras la masacre en la aldea Rigores, en Trujillo, Colón, no es auténtica. El análisis visual de LA PRENSA Verifica y el resultado de Hive Moderation indican que fue generada con inteligencia artificial.

Imagen atribuida a víctima de masacre en Trujillo es un deepfake

La segunda imagen de una publicación en Facebook muestra un supuesto cadáver en un terreno acordonado, presuntamente por miembros de la Policía Nacional. La entrada atribuye la escena al hallazgo de una de las víctimas de la masacre registrada en la aldea Rigores, en Trujillo, Colón. Sin embargo, se trata de contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica mediante un análisis visual y el uso de una herramienta especializada en detección de imágenes sintéticas. “Esta mañana se registró una violenta masacre en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, en una finca de palma africana”, dice textualmente parte de la entrada en Facebook, visualizada desde el 21 de mayo de 2026.

Uno de los indicios aparece en las cintas amarillas que supuestamente acordonan la escena. En ellas se observa un cambio irregular en la tipografía y el idioma: el texto pasa de “Escena del Crimen – No Pasar” a “Crime Scene – Do Not Cross”, sin continuidad coherente. Además, en la cinta del extremo izquierdo, la leyenda se corta de forma abrupta y se transforma en patrones de líneas amarillas y negras sin sentido. En el centro de la imagen, donde aparece la supuesta víctima en el suelo, los bordes del cuerpo y del terreno presentan un patrón difuminado, característico de contenidos generados o alterados con IA. Los conos amarillos con números, que aparentemente marcan casquillos de bala en el suelo, también se observan desalineados respecto a la perspectiva del terreno. Asimismo, el grupo de personas que aparece al fondo del camino presenta extremidades y contornos poco definidos, con elementos que se mezclan de forma difusa. LA PRENSA Verifica analizó la imagen con Sightengine, una herramienta especializada en la detección de contenido sintético. El resultado arrojó un 99% de probabilidad de que la imagen haya sido creada con inteligencia artificial.

Conclusión: La imagen que circula en Facebook y que supuestamente muestra el hallazgo de una de las víctimas de la masacre en Rigores, Trujillo, no es auténtica. LA PRENSA Verifica identificó inconsistencias visuales en las cintas de acordonamiento, el cuerpo, los conos numerados y las personas al fondo de la escena.

Imagen atribuida a víctimas de la masacre de Trujillo fue creada con IA

La tercera imagen de una publicación viral muestra supuestamente los cadáveres de las víctimas en bolsas negras y la escena del hecho acordonada por miembros de la Policía Nacional. La descripción de la publicación vincula el contenido con la masacre registrada en Trujillo, Colón. No obstante, la imagen fue fabricada con inteligencia artificial, según constató EH Verifica. “Trujillo, Colón vuelve a teñirse de sangre tras un violento ataque armado registrado en la zona de Rigores, donde sujetos fuertemente armados irrumpieron en una finca de palma africana y abrieron fuego contra trabajadores”, dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 22 de mayo de 2026.

El análisis visual identificó varias inconsistencias asociadas con imágenes generadas por inteligencia artificial. En primer lugar, el cartel “Finca Palmeras – Trujillo, Colón” presenta un aspecto digitalizado, sin imperfecciones propias de un rótulo real en la zona. El texto de la cinta que pasa frente a la patrulla también presenta fallos en el uso del idioma. Combina fragmentos aleatorios que dicen textualmente: “COUIS SCO0E - RO PAG0R”, seguido de “POLIUTA NACIONAL”, luego “POLICIA NACIONAL” y finalmente “CRIME SCCBE - NO PASAR”. Asimismo, la palabra “Policía” en la puerta del conductor tiene una tipografía genérica, mientras que el escudo institucional ubicado en el centro de la puerta aparece difuminado y no corresponde al emblema oficial de Honduras. Además, varias personas al fondo se observan fusionadas entre sí en hombros, brazos y rostros. El oficial de espaldas mantiene una postura rígida y una de las personas del grupo presenta dedos adicionales en una de sus manos. Al analizar la imagen con la herramienta Hive Moderation, se obtuvo un resultado de 99.2%, lo que indica una alta probabilidad de que se trate de un contenido generado con inteligencia artificial.