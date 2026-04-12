Grupo de hombres armados asesina a cuatro personas en balneario de Acapulco, México

México

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, fueron asesinadas el viernes por un grupo de hombres armados en un restaurante en la comunidad de Barra Vieja, en el balneario de Acapulco, estado de Guerrero, sur del país, informó la Fiscalía Estatal.

Según las primeras versiones, el crimen ocurrió la noche del viernes en un restaurante llamado Playa Aventura, de la citada comunidad turística, y hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y el paradero de los asesinos.

En un comunicado emitido este sábado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero indicó que investiga los hechos registrados en Barra Vieja, donde fueron localizados los cuerpos de tres mujeres y un hombre sin vida.

Explicó que, tras el ataque, agentes de la Policía Investigadora Ministerial llegaron al lugar del ataque, al igual que peritos en criminalística, para cumplir las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, esto con el propósito de recabar información que permita el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía dijo que mantiene las investigaciones en curso y dará a conocer información oficial conforme lo permitan las diligencias.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México y concentra un elevado número de homicidios, en un contexto en el que el Gobierno federal asegura que los asesinatos han caído un 44 % en los primeros 17 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

En 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guerrero registró 1.312 homicidios dolosos, 425 menos que en 2024, cuando se reportaron 1.738 casos.