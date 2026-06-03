Edwin Rodríguez explica su nuevo rol en la H y palpita el duelo ante Argentina

Estados Unidos.

Se refirió a la salida de José Mario Pinto del Olimpia y habló de las cuatro selecciones que apoyará en la Copa del Mundo tras ver el Mundial por TV tras no asistir con Honduras .

El olimpista dice que junto con los jugadores de experiencia deben de arropar a los jóvenes que vienen surgiendo. Habló del nuevo rol que tendrá y lo que le piden los entrenadores españoles en su puesto de creativo.

El mediocampista de la Selección de Honduras , Edwin Rodríguez, está motivado con seguir siendo parte de la Bicolor y se motiva de saber que enfrentará a los últimos campeones del mundo: Argentina.

CONFERENCIA DE PRENSA

Importancia de la concentración con José Francisco Molina: "Es algo muy importante lo que está haciendo el cuerpo técnico, que esté cerca del jugador, se habla cosas personales, de cómo mejorar. Estas concentraciones ayudan al grupo, a los entrenadores a entender e ir trabajando en lo que uno puede mejorar"

Lo que está por mejorar: "La posición en la que estoy, tiene que ser más intensos, me han dado algunas cosas de cómo mejorar y me piden ser más intenso a la hora de tener la pelota y al no tenerla. Lo estamos trabajando".

Sus compañeros jóvenes en la Bicolor: "Es un grupo muy joven porque los de experiencia son jóvenes de edad y es bueno tener ese ambiente, darles la bienvenida a los que vienen por primera vez, aconsejarlos, y nosotros tomar las cosas positivas que traen".

Así mira el duelo ante Argentina: "Es un partido que será difícil buscar porque nos enfrentamos a la campeona del mundo que no cambió nada en esta última eliminatoria, es la misma convocatoria, nosotros somos una Selección que viene en construcción, con entrenador nuevo que viene acoplando una nueva metodología; será difícil, pero es fútbol y sabemos que pueden pasar tres resultados; nosotros nunca pensamos que nos vamos a entregar, podemos competir y hacer las cosas bien para llevarnos un resultado que nos deje tranquilos. Daremos lo mejor de nosotros, un buen resultado y competir"

Nuevo Proceso y la pelea por un puesto: "Cada comienzo trae una ilusión, se tiene que ver una idea del profesor, sabemos que es una selección diferente a la que veníamos viendo, le está dando oportunidad a los jóvenes y todos tenemos esa posibilidad, nadie tiene un puesto asegurado y esto lo pone a uno con más energía a darlo todo en el entrenamiento para esperar el sábado a ver si salimos".

Nuevo rol en la Bicolor: "Lo tomo bien, el pasado fue un proceso donde fui de los más jóvenes y de los que jugó, no nos posó como hubiésemos querido, ir al Mundial, pero la experiencia y ayudar a los más jóvenes. Nunca bajar los brazos, nosotros ser ese jugador que va hacia arriba, ayudar a todos, también los compañeros toman este rol. Este es un grupo sano que va creciendo tanto en lo grupal como futbolístico y más adelante vamos a ver resultados".

Salida de José Mario Pinto del Olimpia: "No tengo nada qué decir, Pinto ya es un jugador maduro para tomar las decisiones que tomó, que le vaya muy bien en su nuevo equipo".

Recuperado básicamente: "Me siento muy bien, terminé el torneo jugando todos los partidos, jugando siete partidos en menos de un mes, fue difícil pero terminé muy bien, llegó muy bien a esta semana de trabajo con la Selección Nacional. Me siento bien, fuerte, con energía y poder ayudar al grupo".

Selección favorita en el Mundial: "Tengo cuatro candidatos, Argentina, Francia, España y Portugal que tiene jugadores que me gustan como Cristiano Ronaldo y un mediocampo como Vitinha y Joao Neves. Nosotros no podemos llorar sobre la leche derramada (por no clasificar con la H) y vamos a disfrutar viendo el fútbol".