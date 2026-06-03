Falso que el secretario de Finanzas haya dicho que se les pagará a los maestros con bonos de comida

“Les vamos a pagar en bonos de comida a los docentes, ya las bases aceptaron Emilio Hércules Ministro de Finanzas”, dice literalmente una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 1 de junio.

La afirmación es falsa. No existe registro público de que el funcionario haya emitido esas declaraciones ni evidencia de que los docentes hayan aceptado una medida de esa naturaleza.

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales una publicación que afirma que el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, habría dicho que a los docentes del sistema público se les pagará con bonos de comida y que el gremio magisterial aceptó la propuesta.

El pasado 21 de abril de 2026, el Congreso Nacional aprobó un incremento superior a los 3,700 millones de lempiras al presupuesto de la Secretaría de Educación, con el que se garantizó un reajuste salarial para el gremio magisterial.

Los docentes esperaban recibir el aumento en mayo; sin embargo, el pago se retrasó debido a demoras en la elaboración de las planillas salariales por parte de la Secretaría de Educación. Estas no pudieron ser remitidas a tiempo a la Secretaría de Finanzas, explicó la secretaria de Educación, Arely Argueta.

Como consecuencia de este retraso administrativo, más de 65,000 docentes no recibieron el ajuste salarial esperado. Esta situación se convirtió en una de las principales causas de las asambleas informativas y manifestaciones realizadas por el gremio magisterial en distintos puntos del país.

La inconformidad derivó en la suspensión de clases en varios centros educativos entre el 1 y el 2 de junio, como parte de las acciones de protesta impulsadas por los docentes.

Falsa medida

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Emilio Hércules + pago de salario + bono de comida + docentes” no arrojó resultados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación que confirmen la supuesta medida.



Adicionalmente, una revisión en las redes sociales de la Secretaría de Finanzas ( Facebook , Instagram , X ), así como su sitio web no logró localizar hallazgos que confirmen el pago a los docentes en bonos de comida.



En todo caso, se encontró una entrevista del secretario Hércules en Hoy Mismo, en la que dijo que, en la primera mesa de diálogo con los dirigentes magisteriales, se había llegado a acuerdos sobre temas relacionados a docentes jubilados, asistencias técnicas y el reajuste salarial.



También mencionó que contaban con el presupuesto necesario para aplicar el aumento y que esperaban hacerlo efectivo a partir de junio. Además, aseguró que el Gobierno tiene la voluntad de realizar los incrementos correspondientes al año en curso y a 2027, así como otorgar compensaciones económicas por los meses no cubiertos por el reajuste salarial.



“Tenemos la disponibilidad presupuestaria para hacerlos efectivos. No nos vamos a comprometer a cosas que no podamos cumplir”, expresó.

En conclusión, es falsa y carece de respaldo oficial la afirmación de que Emilio Hércules, secretario de Finanzas, dijo que las bases magisteriales aceptaron el pago a docentes mediante bonos de comida.