Congreso Nacional cumple 90 días con aprobación de decretos clave y mayor orden legislativo

Tegucigalpa, Honduras

La junta directiva del Legislativo fue electa el 23 de enero, luego de una designación provisional realizada el 21 de enero, quedando al frente el diputado por Valle Tomás Zambrano , acompañado por Carlos Ledezma como secretario y Godofredo Fajardo como vicepresidente.

Este 25 de abril se cumplen 90 días desde la instalación de la primera legislatura del período 2026-2030 en el Congreso Nacional de Honduras, etapa que ha estado marcada por la aprobación de decretos considerados relevantes para el país y por un proceso interno orientado a fortalecer el orden y la disciplina en las sesiones.

Durante la sesión de instalación, el 25 de enero, el pleno aprobó tres decretos iniciales: la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT), la autorización para la venta del avión presidencial y la expansión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hacia departamentos donde anteriormente no tenía presencia.

En este período también se logró la aprobación del Presupuesto General 2026, así como la activación de juicios políticos contra cinco exfuncionarios: el exfiscal general Johel Zelaya, el exconsejero electoral Marlon Ochoa y los exmagistrados electorales Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta.

Asimismo, se aprobaron la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, un decreto de emergencia sanitaria, medidas para atender el deterioro de la red vial y la autorización para que el Instituto de la Propiedad provea placas vehiculares a aproximadamente 833,000 automóviles y motocicletas que circulan sin identificación.

A lo interno, el Legislativo estableció sanciones económicas para los diputados que incurran en ausencias injustificadas o generen desórdenes en el hemiciclo. Los fondos recaudados por estos descuentos han sido destinados a centros educativos.

En paralelo, el Congreso ha mantenido espacios de diálogo con distintos sectores de la sociedad hondureña y con representantes de la comunidad internacional, en un proceso orientado a escuchar planteamientos y demandas ciudadanas.

De acuerdo con la valoración de la actual junta directiva, estos primeros 90 días reflejan un período de mayor estabilidad en la dinámica legislativa, tras una etapa anterior marcada por constantes conflictos internos.