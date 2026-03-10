Bazar del Sábado cumple 10 años impulsando a emprendedores

San Pedro Sula, Honduras

Para centenares de emprendedores, el primer cliente, la primera venta o incluso la oportunidad de mostrar su producto al público comenzó en un pequeño stand del Bazar del Sábado. Lo que inició como una iniciativa para abrir oportunidades de comercialización se ha convertido, diez años después, en una plataforma que ha permitido a cenetanres de hondureños transformar una idea de negocio en una microempresa. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) celebra este mes de marzo el décimo aniversario del Bazar del Sábado, un proyecto que durante una década ha impulsado el emprendimiento local y ha servido como puente para que cientos de iniciativas pasen de la informalidad a negocios establecidos. Desde el 12 de marzo de 2016, el Bazar del Sábado se realiza de forma permanente en Expocentro, consolidándose como un modelo que no solo ofrece espacios de comercialización, sino también capacitación, orientación y acompañamiento para la formalización de negocios. Para conmemorar los 10 años del proyecto, la CCIC realizará un Bazar Nacional el viernes 13 y sábado 14 de marzo en Expocentro, con la participación de más de 300 emprendedores provenientes de distintas zonas del país. El evento contará con actividades familiares, presentaciones artísticas y una conferencia magistral del experto internacional en ventas Diego Enríquez Beltranena, titulada “Vendedores altamente rebeldes”, enfocada en estrategias de crecimiento comercial.

Proyecto nacido de una necesidad

El Bazar del Sábado fue impulsado en 2016 como respuesta a una necesidad recurrente planteada por emprendedores que buscaban un espacio accesible para comercializar sus productos. Durante esta década, el proyecto ha impulsado a más de 6,000 emprendedores, generando una derrama económica superior a 260 millones de lempiras. Además, ha contribuido a la creación de alrededor de 15,000 empleos y ha apoyado la formalización de más de 3,000 negocios, muchos de ellos liderados por mujeres. Hay muchas historias que contar. Entre los casos de éxito se encuentra Miguel Alvarado, fundador del emprendimiento “Tajaditas Mike”, quien comenzó vendiendo su producto de forma limitada antes de participar en el bazar. “Antes nosotros solo vendíamos a familia y conocidos. Era un emprendimiento pequeño. Gracias al Bazar del Sábado nuestro sueño se hizo realidad al tener un punto de venta. Actualmente también tenemos 15 puntos de venta en supermercados y tiendas de conveniencia”, compartió Miguel Alvarado. Otra historia es la de Lili Ramos, quien inició con un pequeño stand de bisutería y hoy cuenta con dos locales comerciales donde vende su marca “Atenas Accesorios”, ubicados en Megamall y City Mall.