Fernando Anduray asume la presidencia comisionada de Conatel

Fernando Anduray fue juramentado como presidente comisionado de Conatel y asume el reto de regular y fortalecer las telecomunicaciones en el país.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Tras los recientes nombramientos de gobernadores políticos, el Gobierno juramentó el 22 de febrero al dirigente y abogado Fernando Anduray como presidente comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entidad encargada de regular y supervisar los servicios de telefonía, internet y demás comunicaciones en el país.

Anduray, reconocido por su liderazgo y participación en debates políticos a nivel nacional, asume el cargo en un momento clave para el sector, con el desafío de mejorar la calidad de los servicios y garantizar la protección de los derechos de los usuarios.

El abogado y catedrático universitario ha participado en diferentes corrientes nacionalistas. Además, es analista político y vocero del partido de la estrella solitaria. Se ha caracterizado por su discurso ideológico en defensa del Estado de derecho, la institucionalidad y el sistema democrático de Honduras.

Asfura juramenta a gobernadores políticos departamentales

En distintos espacios públicos, ha manifestado su respaldo a la gestión de Nasry Asfura, a quien ha descrito como una esperanza para Honduras.

En otro nombramiento oficial, Nasry Asfura, presidente de la República, designó a la ingeniera Francis Argeñal como ministra de Vivienda, cargo creado en esta administración con el objetivo de impulsar proyectos habitacionales y mejorar el acceso a viviendas dignas en el país.

Argeñal se desempeñó como diputada al Congreso Nacional por el departamento de Choluteca durante el período 2022-2026. Cuenta con experiencia en comisiones legislativas y en la formulación de iniciativas de política pública, además de su participación activa en debates sobre institucionalidad y gestión del poder público.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

