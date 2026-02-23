Fernando Anduray asume la presidencia comisionada de Conatel

Tegucigalpa, Honduras.

Tras los recientes nombramientos de gobernadores políticos, el Gobierno juramentó el 22 de febrero al dirigente y abogado Fernando Anduray como presidente comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entidad encargada de regular y supervisar los servicios de telefonía, internet y demás comunicaciones en el país. Anduray, reconocido por su liderazgo y participación en debates políticos a nivel nacional, asume el cargo en un momento clave para el sector, con el desafío de mejorar la calidad de los servicios y garantizar la protección de los derechos de los usuarios.

El presidente Nasry Asfura nombró a Fernando Anduray como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).



Este nombramiento fortalece la rectoría y regulación del sector de telecomunicaciones.#HondurasVamosAEstarBien pic.twitter.com/nBI8NxWrxo — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) February 23, 2026

El abogado y catedrático universitario ha participado en diferentes corrientes nacionalistas. Además, es analista político y vocero del partido de la estrella solitaria. Se ha caracterizado por su discurso ideológico en defensa del Estado de derecho, la institucionalidad y el sistema democrático de Honduras.

En distintos espacios públicos, ha manifestado su respaldo a la gestión de Nasry Asfura, a quien ha descrito como una esperanza para Honduras. En otro nombramiento oficial, Nasry Asfura, presidente de la República, designó a la ingeniera Francis Argeñal como ministra de Vivienda, cargo creado en esta administración con el objetivo de impulsar proyectos habitacionales y mejorar el acceso a viviendas dignas en el país. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El presidente Nasry Asfura nombró a Francis Argeñal como Secretaria de Estado en el Despacho de Vivienda.



Con este nombramiento, el Gobierno fortalece las políticas de vivienda y el acceso a soluciones habitacionales para más familias hondureñas.#HondurasVamosAEstarBien pic.twitter.com/RkY0RE2JvM — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) February 23, 2026