Entrenan en España: Agenda de la Selección de Honduras para amistoso ante Perú

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras ya inició una nueva etapa bajo el mando del técnico español José Francisco Molina, quien fue presentado este martes de manera oficial como el nuevo timonel de la Bicolor de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

Molina compareció ante los medios de comunicación y dejó claro su compromiso de asumir con responsabilidad el reto de devolverle la ilusión y buen fútbol a la "H", que recientemente quedó fuera del Mundial 2026. El estratega europeo aseguró que trabajará para construir un equipo competitivo y sólido y que pueda ser protagonista en la región.

La primera prueba del nuevo proceso será el próximo 31 de marzo, cuando Honduras enfrente a la selección de Perú en territorio español. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid, escenario donde el nuevo cuerpo técnico comenzará a evaluar a sus dirigidos en un partido contra una escuadra de alto nivel.