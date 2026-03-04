Selección Femenina Honduras juega hoy: horario, dónde ver y formato del torneo

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Femenina de Honduras tiene un nuevo desafío este miércoles 03 de marzo al enfrentarse a Trinidad y Tobago en la jornada 3 de las Clasificatorias Concacaf W en el Estadio Nacional. La "H" se juega todo para mantener el sueño de aspirar por un boleto al Mundial 2027 y el pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. El camino no es sencillo, ya que antes tiene que pasar por una primera fase. En esta crucial etapa, la Bicolor no arrancó de la mejor manera, ya que perdió en su debut ante El Salvador el pasado 2 de diciembre del 2025 en el Estadio "Mágico" González, por lo que tiene la obligación de sacar un resultado positivo, si quiere continuar con el objetivo de liderar en su grupo. En este torneo, están excluidas las selecciones de Estados Unidos y Canadá, las mejores del área que aseguraron su pase directo al Campeonato Concacaf W - competencia en la que pelearán por el anhelado ticket al Mundial Femenino -.

La "H" Femenil tiene un objetivo claro en el recinto capitalino, y espera ante su gente, sumar sus primeros tres puntos. La Bicolor está urgida de puntos, ya que de sufrir un nuevo tropiezo, complicaron sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

QUIÉN ES EL ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

El colombiano Mario Abadía fue presentado como entrenador de la Bicolor Femenina el pasado mayo del 2024. Fue asistente técnico de la Selección de Colombia y también tuvo su paso por el fútbol catracho: en el 2014 fichó por el Platense FC de Puerto Cortés, para después llegar al Victoria de La Ceiba y finalizar su andar deportivo en el Honduras de El Progreso.

JUGADORAS QUE DESTACAN EN LA SELECCIÓN DE HONDURAS

La Selección Femenina de Honduras tiene a varias legionarias. Una de ellas es la guardameta Madeline Nieto de la CD Universidad Católica de Ecuador y Bárbara Murillo, una de las capitanas de la "H", que actualmente juega en el Miami Grove FC de Estados Unidos, equipo donde milita también la catracha Johana Espinal. Alexandra Merriam (KC Athletics), Lesbia Puerto (Of New México) y Allyson Reed (University Of Texas P.B.). Del fútbol local destacan jugadoras como Caterin Rapalo y Laura Canales del CD Under, club que ha reinado en los últimos años en la Liga catracha.

HORA Y DÓNDE VER EL HONDURAS VS TRINIDAD Y TOBAGO

El partido de la Selección Femenil se disputa este miércoles en el Estadio Nacional y es correspondiente a la jornada 2 de las Clasificatorias. Las chicas contarán con el apoyo de la afición, y para ello, la federación ha anunciado que las entradas serán gratis. Los juegos de la Clasificatoria Concacaf W son transmitidos por el canal de ESPN y la plataforma de Disney+. El Salvador lidera el grupo F con 6 unidades, seguido de Trinidad y Tobago con 3 puntos. Las catrachas están en el tercer lugar sin unidades, pero con solo un partido disputado de los cuatro correspondientes en esta etapa.

FORMATO DE LA CLASIFICATORIA CONCACAF W 2025-2026

En esta fase de grupos, las selecciones disputarán cuatro encuentros: dos de local y dos de visitante. Solo los líderes de cada encasillado podrán avanzar al Campeonato W, donde se definirán a los representantes de la Concacaf para el Mundial Femenino 2027 en Brasil y los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028. Las seis se unirán a Estados Unidos y Canadá, ya clasificadas, y pelearán por los cuatro boletos directos a la Copa del Mundo. Esta etapa se jugará en noviembre del 2026 y comenzará con los cuartos de final con eliminación directa: solo los que avancen a las semifinales consiguen el pase a la máxima competencia de selecciones y los finalistas obtendrán su ticket a los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028. Los equipos que pierdan en el Campeonato W disputarán un Play-Inn, de donde saldrán dos equipos que pelearán por un cupo a un Play-Off Intercontinental para asistir a la décima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

DÓNDE SERÁ EL MUNDIAL FEMENINO