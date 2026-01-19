Mario Abadía, exdelantero que dirige a Selección Femenina: "Empecé de cero"

Tegucigalpa, Honduras.

Recordado en el país por su paso por clubes como Platense, Victoria y Honduras Progreso , el colombiano busca seguir los pasos de su padre Nelson Abadía con la H femenina a través de un proyecto que inicio de cero y que con el paso del tiempo ha ido cosechando resultados que despiertan la ilusión de que el fútbol femenino en el país pueda seguir creciendo.

Durante años, el fútbol femenino en Honduras ha sido una de las materias pendientes para la Federación, sin embargo, la llegada de Mario Abadía en 2024 para tomar las riendas de las Selecciones Nacionales le ha dado un nuevo aire a la Bicolor con un proyecto con el que aspira poder dar ese tan ansiado salto de calidad.

Con la compañía de su esposa y con la misma pasión con la que hace su trabajo, el hoy entrenador de la Selección Femenina de Honduras atendió a LA PRENSA para analizar la evolución que ha tenido el fútbol femenino, los cambios que se han logrado en sus casi dos años en el banquillo y los objetivos que tiene junto a sus jugadoras.

Tengo 14 nacionales y van a llegar seis legionarias que van directo a Aruba. La Federación siempre ha estado pendiente del compromiso con las legionarias, porque sabemos que incrementan un poco el nivel, es otro estilo de vida el que traen. Si juegan en Estados Unidos en sus escuelas sabemos que el nivel es competitivo y eso les da a ellas como ese plus de venir acá y volver a las demás competitivas. La Federación siempre ha apoyado en ese sentido en fortalecer los programas de las diferentes selecciones, de que tengamos la oportunidad de escoger jugadoras americanas e irlas incluyendo de a poco, porque acá hay mucho talento.

Mirá, eso es un tema interesante, pero eso lo da la experiencia en el fútbol. El haber jugado fútbol profesional da un plus en lo que estamos dialogando que es la emoción y los sentimientos. A uno le toca manejar este tipo de situaciones, explicarles con el ejemplo cómo revertir situaciones, darles su momento, porque a la jugadora femenina hay que darle su momento, porque ellas tienen algo muy importante que es la rebeldía.

Con esto que me dice, ¿cómo hace un entrenador para mantener la motivación en el equipo?

Es más emotivo de lo normal, porque el fútbol es emociones, entonces ese tipo de cosas hay que enseñarles a tener la mentalidad fuerte. Por ejemplo cuando perdimos 7-0 con Estados Unidos el primer gol nos lo hacen al minuto 45, faltaban 20 segundos para el descanso. Al entrar al vestuario, encontramos un vestuario lleno de llanto de niñas, normal contra Estados Unidos si el partido se pierde 7-0, pero lo importante es la capacidad de ellas para revertir estas situaciones, porque a las 24 horas jugabas con Trinidad y Tobago para no quedar tan mal en el grupo.

Este grupo ha sido de los que yo he tenido la oportunidad de tener mucho trabajo. Como te contaba antes, empezamos por ahí, por las bases. Cuando nosotros llegamos no había una base, una estructura, recién la estamos consolidando con las jugadoras que se quedaron en la mayor, que entienden la metodología, son jugadoras de jerarquía y las acompañamos con estas chicas Sub-17. Ellas vienen a los microciclos, siempre van de 23 jugadoras mitad Sub-17, Sub-20 y mayores y se van complementando, consolidando y familiarizando porque no es lo mismo el fútbol femenino que el masculino, porque la mujer maneja otro tipo de emoción diferente, entonces hay que complementarse.

La idea es que sigan creciendo en este tipo de competencias y vamos a finiquitar detalles ahorita en este último microciclo para ir con toda la capacidad y jerarquía. Como le digo a ellas, conocer la competitividad que representa un torneo de selecciones.

Tenemos la expectativa de repetir lo que hicimos hace un año en Trinidad y Tobago, donde hicimos un puntaje histórico de nueve de nueve sin recibir ningún gol y teniendo a la goleadora del grupo. Ya hay una base, hay algo que ellas tienen que demostrar, consolidar y soportar en este Premundial que vamos a disputar en Aruba.

¿Cómo se encuentra en este momento con los trabajos de microciclo a las puertas del Premundial?

Han pasado ya casi dos años desde que asumió las riendas del fútbol femenino, ¿qué diferencias hay con lo que encontró en aquel momento?

Huy bastante. Yo creo que el trabajo lo dice todo. Cuando uno llega a una selección a querer poner orden, pues siempre hay gente que le gusta, gente que le molesta, pero al fin y al cabo yo digo que el trabajo habla por sí solo, como te digo el poder complementar a las jugadoras Sub-17, 20, mayores y poderlas unificar no es fácil y que se pueda lograr es bueno.

Fue difícil al inicio por lo que te decía. No había una base, no había una estructura. Ahora, gracias a Dios, la hay. Lo que hace la jugadora mayor que hay que resaltarlo de las jugadoras mayores que son las que me ayudan a complementar a las jóvenes porque entendieron la metodología y yo cuento con solo ocho o 10 jugadoras del la mayor que entendieron y con esas estoy llevando el proceso. Ellas están muy pendientes de las jugadoras menores. Tenemos un grupo de WhatsApp de varias seleccionadas, ahí ellas aportan ideas, se motivan en cada torneo a las chicas.

¿Qué lo llevo a asumir este reto con la H femenina?

El fútbol, uno es un apasionado del fútbol. Tuve la oportunidad de ir a un Mundial en el 2023 con la selección Colombia como asistente. Mi padre (Nelson Abadía) estuvo 10 años al mando de esa selección, la estructuró. Sé cómo se estructura, sé como se construye por la experiencia de haber estado en un cuerpo técnico, por la experiencia de haber sido jugador, además cuento con un cuerpo técnico capaz, hay un buen grupo de trabajo, me he encontrado con esa gente que ayuda a edificar.

¿Qué es lo más complicado con lo que se encontró al llegar a la Selección Femenina?

El no tener una base. Solo había una base de datos con números telefónicos y tocó empezar desde cero, toco empezar a hacer centros pilotos en Tegucigalpa y San Pedro Sula para que la jugadora volviera, empezarla a conocer, que lo conozcan a uno, porque a la jugadora de fútbol hay que convencerla. Convencer es explicar el trabajo, pero también demostrar, que ya vea que el profe sí sabe patear una pelota, que el profe sabe de qué habla.

¿Cómo ha sido el apoyo de la Federación?

Como te decía, fue duro, pero el poder empezar a estructurar un proyecto. El apoyo de la Federación, porque es una de las cosas que sí debo recalcar no porque trabaje ahí, sino porque a mí me gusta decir las cosas como son. Hasta el momento la Federación ha cumplido con todo lo que yo he solicitado y hablado para poder construir, porque yo no pido nada del otro mundo.

¿Se mira dirigiendo a Honduras por varios años?

Dios quiera, esa es la visión. Mi contrato termina el 20 de mayo de este año y recién estoy estructurando. Me gustaría, porque si no habría como quien dice, perdido el tiempo de venir a estructurar y no construir, ¿sí me explico? La disposición está y como te digo, la Federación ha sido siempre muy formal, ha sido muy cumplida en todo lo que lo que se ha solicitado y y ha brindado el apoyo, entonces no veo y el trabajo está, así que Dios quiera se den las cosas.

Después de haber acompañado a su padre en un Mundial, ¿considera que es un cambio drástico haber venido a Honduras?

Mira que es drástico en el sentido, digámoslo, como de cultura. Porque me he encontrado con cosas de que a él le tocó solo estructurarlo. Yo en ese entonces era futbolista profesional, yo en ese entonces lo miraba a él en el papel que ahora tengo. Obviamente Honduras tiene otra cultura, pero el fútbol es un solo idioma.

¿Le dio algún consejo Nelson Abadía?

Me acuerdo que a veces me reía y le decía: 'se te va a caer el pelo, mirá cómo te salen canas' y él solo me decía 'dejame que esto es fútbol, esto es la pasión. Hoy en día cuando a veces conversamos como padre e hijo le comento cosas y me dice: 'ah, ahora te van a salir canas'.

Viendo que Honduras ha ido a dos Mundiales con técnicos colombianos, ¿cree usted que la escuela colombiana puede rendir frutos en el fútbol femenino?

El fútbol no es nacionalidad. El fútbol es de capacidad, la capacidad la tenemos hondureños, salvadoreños, colombianos, europeos. Es la capacidad y la experiencia y lo que vos le transmitís al jugador o a la jugadora. Por eso yo siempre le digo a la gente, esto es de convencer. Porque la táctica la sabe el español, la sabe el ruso, la sabe el chino, la sabe el colombiano, la sabe el hondureño. Hay que convencer a la jugadora de lo que se quiere.

¿Hacia qué camino cree que va el fútbol femenino en Honduras?

Va en un camino de consolidación, de competitividad y donde en algún momento van a ser jugadoras de exportación. Esa es la visión y lo que queremos, pero yo también estoy tratando a través de contactos, que es lo más lindo que tiene el fútbol, poder consolidar jugadoras y llevarlas internacionales en otros países para que se vuelvan más competitivas.

¿Sabe usted cómo se encuentra el proyecto de la liga femenina?

Han conformado comisiones, hay gente que se mueve, no es fácil, pero se necesita mucho apoyo, es de paciencia. En Colombia también empezaron así en todos los países donde ahora el fútbol femenino, empezaron así, fue duro, pero con paciencia ahora van a arrancar la liga otra vez. Pero hasta que no sea profesional (el fútbol femenino en Honduras) va a ser difícil para mí, para el que venga, para el que esté, va a ser difícil porque la jugadora no vive del fútbol. Hasta que la jugadora no devengue un sueldo, ella no se va a brindar para el fútbol.

¿Cómo van los trabajos de reclutamiento de jugadoras hondureñas?

Super. Esa es otra situación que también a nosotros como entrenadoras, a mí, a la profe Sandra nos deja muy contentos. Ya tenemos un mapa de jugadoras legionarias muy importante. El apoyo de la Federación ha sido importante en ese tipo de visorías, a todas las visorías que he podido he ido, siempre he podidio traer y acercar a las jugadoras. Ahorita estoy tratando de hacer visorías, estoy ahí en conversaciones para iniciar la primera ahorita en marzo en Houston. Estamos tratando de ir allá, fui muchas veces a Atlanta, Chicago, que me sirvió para traer grandes jugadoras al proceso.

Ya que su llegada a la H femenina coincidió con la estancia de Reinaldo Rueda en la Selección, ¿qué relación tuvieron ambos?

Con el profe muy bien. El profe es de la vieja escuela. Tuve la oportunidad de ser jugador de él en una de las selecciones Colombia Sub-17. Al encontrarlo acá obviamente el aprecio, cuidado, el consejo. Siempre está esa transición de futbolista-entrenador y el saber escuchar a ese tipo de personas que son muy estudiadas, con mucha experiencia, eso lo enriquece a uno. El cuerpo técnico de él que también era muy amplio en experiencia, eso es enriquecedor siempre para uno y cada vez que podíamos charlábamos.

¿Cómo logra diferenciar dirigir a la selección mayor con respecto a las juveniles?

Esto es de capacidad, tanto para ellas como para mí. Yo sé cuando bajar la intensidad, mi energía a la hora de transmitir. Con la Sub-17 tenés que ser más paciente porque dice Sub-17, pero a veces llevo y tengo niñas 2011, que apenas tienen 14 o 15 años, no dejan de ser niñas. Cuando paso a la Sub-20 siempre es el pro de pasar a una selección mayor, ya se le sube un poco la revolución en cuanto a la exigencia. En cuanto a la disciplina es, sin ninguna duda, indiscutible en todas las selecciones.

¿Cuál considera que es la situación general del fútbol hondureño hoy en día?

A todos nos dejó muy tristes lo que pasó (la no clasificación al Mundial 2026). No es porque sea compatriota, pero todos los que somos del fútbol sabemos lo que es el profe Reinaldo, la capacidad que tiene, su talento. Triste en ese sentido porque no se nos dio y me incluyo porque estoy teniendo la oportunidad de estructurar (las selecciones femeninas), ya hay un sentido de pertenencia, pero sí hay que revisar las bases, yo digo que ahí está el secreto de todo, es el código universal del fútbol, si no tenés buena base es difícil lo que se viene.