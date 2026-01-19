  1. Inicio
Marathón nombra a Daniel Otero como su nuevo presidente: esta será su junta directiva

Tras la asamblea del club, Marathón definió a Daniel Otero como su nuevo presidente para el período 2026-2028.

Daniel Otero juramentando en la asamblea realizada para definir al nuevo presidente del Marathón

Foto: Mauricio Ayala.
San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón inicia una nueva etapa institucional con la designación de Daniel Alberto Otero Muñoz como presidente ejecutivo para el período 2026-2028, en una directiva que surge tras el repentino fallecimiento de Orinson Amaya , ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025, hecho que enlutó al fútbol hondureño.

La conformación de la nueva junta directiva se dio en un ambiente de consenso, luego de que Aracely García de Amaya, esposa del extinto dirigente, propusiera la estructura que finalmente fue aprobada al no existir oposición alguna por parte de los opuestos.

Otero, quien durante años trabajó de manera cercana con Orinson Amaya —aunque desde un perfil más discreto—, toma ahora las riendas del club verdolaga para los próximos dos años, según lo acordado en la asamblea realizada este lunes.

Fechas y horarios confirmados: así se jugará la jornada 1 del Clausura 2026

Uno de los puntos destacados es la continuidad de Mario René Berríos como vicepresidente deportivo, pese a que su contrato estaba por finalizar y su permanencia había estado en duda en los últimos días, pero finalmente se decidió que el exfutbolista permanecería en la directiva.

Marathón se prepara para encarar el Clausura 2026 , luego de haber sido subcampeón del Apertura 2025 , torneo que coincidió con el centenario del club y que terminó marcado por la pérdida de su presidente, Orinson Amaya (QEPD).

Lejos de detenerse, el Monstruo Verde ya comenzó a reforzarse con las incorporaciones de Carlos 'Chuy' Pérez , Maylor Núñez y Brayan Moya , estos dos últimos procedentes del Real España. Por otro lado, también perdió al panameño Iván Anderson .

JUNTA DIRECTIVA DE MARATÓN 2026-2028

Presidente ejecutivo: Daniel Alberto Otero Muñoz

Vicepresidente ejecutivo: Alberto Galo Castellón

Segundo Vicepresidente ejecutivo: Arturo Bendaña Pinel

Tercer vicepresidente ejecutivo: Rolando Peña Rivera

Vicepresidente financiero: Eduardo Lontero Montoya

Vicepresidente administrativo: Daniel Alberto Otero Róbelo

Vicepresidente Deportivo: Mario René Berrios

Vicepresidente de desarrollo institucional: Erick Fernández Rosenthal

Director de mercado: Mario Faraj Gabriel

Director de comunicaciones: Christian Inestroza

Director jurídico: Rodolfo Bueso

Director de fuerzas básicas: Sergio Adonay Cruz

Director de infraestructura: Óscar Arnaldo López

Fiscal: Julio Montes Valladares

Fiscal adjunto: José Antonio Ribera Matute

Tesorero: Constantino Marinakys Cedillo

Secretario general: Roque Pascua

Secretario adjunto: Héctor Bueso

Vocal 1: Aracely García de Amaya

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

