Marathón nombra a Daniel Otero como su nuevo presidente: esta será su junta directiva

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón inicia una nueva etapa institucional con la designación de Daniel Alberto Otero Muñoz como presidente ejecutivo para el período 2026-2028, en una directiva que surge tras el repentino fallecimiento de Orinson Amaya , ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025, hecho que enlutó al fútbol hondureño.

La conformación de la nueva junta directiva se dio en un ambiente de consenso, luego de que Aracely García de Amaya, esposa del extinto dirigente, propusiera la estructura que finalmente fue aprobada al no existir oposición alguna por parte de los opuestos.

Otero, quien durante años trabajó de manera cercana con Orinson Amaya —aunque desde un perfil más discreto—, toma ahora las riendas del club verdolaga para los próximos dos años, según lo acordado en la asamblea realizada este lunes.