Muere Orinson Amaya, presidente de Marathón a los 52 años

San Pedro Sula, Honduras.

Triste noticia. El presidente del Marathón, Orinson Amaya , falleció este lunes 1 de diciembre a los 52 años, así lo pudo confirmar diario LA PRENSA en horas tempranas.

El jerarca del decano hondureño llegó con un fuerte dolor de espalda a reconocida clínica privada de la capital industrial del país, pero no soportó y finalmente falleció de un infarto.

La noticia surge una semana después de haber celebrado el centenario de su amado equipo, del cual formó parte por muchos años. Amaya comandó a la institución verdolaga y la mantuvo a flote cuando el equipo pasaba uno de los momentos más críticos de la historia.

"Estamos muy quebrantados porque es una noticia muy fuerte para la familia, para nosotros que convivíamos día a día con él", dijo Rolin Peña, directivo del equipo verdolaga.

Orinson Amaya asumió la presidencia de Marathón en diciembre del 2015 y fue reelecto en 2023 para mantenerse en el cargo hasta el 2027. Esta noticia ha generado conmoción en el fútbol hondureño.

Desde que asumió la presidencia de Marathón en diciembre de 2015, tras la salida de Yankel Rosenthal, Orinson Amaya emprendió una tarea de reconstrucción institucional del club.

En sus primeros años, se encontró con una institución cargada de deudas, carente de patrocinadores y con múltiples demandas: “nos recomendaron que le cambiáramos el nombre al club”, dijo en su momento.

Ese arduo trabajo financiero, administrativo y de saneamiento interno permitió poco a poco recomponer al club: saldar deudas, recuperar estabilidad económica y estructural.

Además, la directiva que presidió redefinió la estructura del club, nombrando nuevos cuadros directivos e incorporando exjugadores y personas de confianza para encargarse de las ligas menores y la base del equipo.

En lo deportivo, la gestión de Amaya logró un hito importante: bajo su presidencia, Marathón rompió una sequía de ocho años sin títulos al consagrarse campeón en el torneo Clausura 2018.

El 2025 marcó un año simbólico para Marathón: su centenario. Bajo la dirección de Amaya, el club celebró los 100 años con la afición, con eventos especiales, homenajes y una búsqueda de reconectar con sus raíces.