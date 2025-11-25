¡Marathón cumple hoy 100 años de historia y grandeza!

San Pedro Sula, Honduras.

¡Que los cumpla feliz! En medio de un dulce presente porque están jugando un buen fútbol, porque sus finanzas están estables y porque el crecimiento como institución ha sido notable, Marathón está de manteles largos y este 25 de noviembre se metió a la selecta lista de clubes centenarios en Centroamérica. Hoy, el club más longevo de Honduras está cumpliendo 100 años de historia, lágrimas y alegrías. Noviembre ha sido fiesta para el pueblo verdolaga con la presentación de su camisa conmemorativa del Centenario, sus fiestas del recuerdo, el concierto de la banda argentina, el partido ante Pachuca, la alborada y quieren que la cereza del pastel sea la décima copa para sus vitrinas. La leyenda marcó el 25 de noviembre de 1925 como el nacimiento del Marathón, oriundo del barrio Paz Barahona, y su relato es sumamente peculiar para que hubo una equivocación de por medio.

Eloy Montes (QEPD) junto a un grupo de amigos tuvieron la idea de fundar un equipo de fútbol, el proyecto era tan serio que ahí mismo se eligió una directiva provisional. El primer paso fue pedir una pelota de fútbol a la casa Montgomery Ward de Chicago (Estados Unidos), pero debido a la diferencia idiomática, en lugar de recibir una pelota de fútbol recibieron una de fútbol americano, cuya marca era “Marathón”, y que fue la inspiración para el nombre del equipo que este día está de fiesta. Los primeros años de los esmeraldas no fueron buenos y tuvieron que sufrir antes de saborear la gloria. De la mano de Héctor 'Mico' Mejía conquistó dos subcampeonatos en los torneos 1966-67, luego con Enrrique 'Quique' Grey tampoco lograron la hazaña en 1973-74. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. La afición verdolaga sufrió sin celebrar un título, pero en la temporada de 1979 terminó la espera con la ansiada copa de campeón, Ángel Ramón 'Mon' Rodríguez se ganó el cariño de la enorme hinchada esmeralda al lograr el campeonato de la mano de figuras Roberto “Robot” Bailey, Arturo “Pacharaca” Bonilla, Francisco Javier Toledo, Celso Güity, Efraín “Pucho” Osorio, Ramón “Albañil” Osorio, René “Maravilla” Suazo, Jorge Alberto “Cuca” Bueso, Félix Carranza, Jorge Phoyoú (uruguayo), Alberto Merelles (argentino), Juan Carlos Weber (argentino), entre otros. Para 1985-86 ya convertido en un verdadero equipo grande en Honduras, Gonzalo conocido en el entorno verdolaga ' Chanito' Zelaya conquista el segundo campeonato para los verdes, desde ahí era el resurgir para los de Paz Barahona. Justo un año más tarde José de la Paz Herrera 'Chelato' era el adiestrador del monstruo y no pudo se campeón. Sin embargo, los esmeraldas entraron a un bache, Marathón era protagonista, pero mientras pasaban los años, se acentuaba la crisis en toda la década de los 90's yéndose en blanco. Fue hasta le llegada del 'maestro' Chelato Uclés y cambió la historia. Desde el Clausura 2001-02 todo cambió cuando Uclés los regresó a la gloria sumando su tercer título, luego fueron monarcas en el 2003, 2004, 2007, 2008 y 2009. Luego tuvieron que pasar nueve años hasta que el argentino Héctor Vargas llegara al banquillo verdolaga para ganar la novena.

Momentos duros para los Panzas Verdes

Marathón vivió un momento oscuro con la crisis institucional que comenzó en 2015 y terminó totalmente en 2021. Las cosas estuvieron tan mal que el 80% de los patrocinadores se habían retirado, debían cerca de 10 millones de lempiras en salarios atrasados y fueron víctimas de múltiples demandas que Orinson Amaya junto al respaldo de su junta directiva fueron solventando a bases de trabajo y sacrificios. La situación en la institución estuvo tan compleja que pudo haber cambiado de nombre y hasta desaparecer. Para bien de ellos eso queda en un amargo recuerdo, pero también hay que resaltar que Marathón es el único equipo que cuenta con estadio propio, el estadio Yankel Rosenthal, que cuenta con una capacidad máxima de 10,000 personas. Además, pueden presumir de ser el primer equipo hondureño en vencer a un equipo mexicano (al Cruz Azul en 1981 con un marcador de 3-1), también venció al histórico River Plate de argentina con un 3-1 en 2002 y muchos más episodios más que llenan de orgullo a su noble y fiel afición.

Entrenador y año

Ángel Ramón 'Mon' Rodriguez -- 1979-80 Gonzalo 'Chalo' Zelaya -- 1985-86 José de la Paz Herrera 'Chelato' (Clausura 2002) Flabio Ortega (Clausura 2003) Nicolás Suazo (Apertura 2004) Manuel Gregorio Keosseián (Apertura 2007) Héctor Vargas (Clausura 2017, Copa presidente 2017, Supercopa de Honduras 2019)

Leyendas de Marathón