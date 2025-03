Héctor Vargas a fondo: la bronca que tuvo con Buba y su polémica con Troglio

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

Héctor Vargas revivió la bronca que tuvo co n “Buba” López cuando dirigía a Real España , confesó que no hubo ninguna reconciliación con Pedro Troglio a quien señala de ‘falso humilde’ y aseveró que no tiene en mente retirarse.

Incluso, él (Buba López) tuvo una agresión hacia Gerson Chávez en el partido que perdemos la final por marcador de 3-0 (Motagua vs Real España), él viene lo agrede a Gerson, quien me dice: “Profe, se me fue”. Perdíamos 2-0, nos expulsan a Gerson, se vino el tercero. Entonces, Gerson en el hotel estaba sentado mal y le pegaron a él, luego Gerson me lo contó y me empezó a reclamar a mí. Le dije a él (Buba) que esas cosas no, por la imprudencia, pero así no es la manera, fue el único jugador en 32 años de carrera, he tenido un montón de jugadores.

En el partido que me tocó estaba Falero, fueron todos los futbolistas a saludar, menos él. De hecho, hay un futbolista como Yeison Mejía que no quiso renovar con Real España por ese tema, dijo: “No, no voy a renovar mientras esté este muchacho aquí”, no le gustó porque a Yeison lo conozco desde que estaba en las reservas de Olimpia , no quiso renovar con Real España.

Ahí estaban Carlos Bernárdez, Júnior Lacayo, Luis Garrido. Entonces, los que habían estado cerca vinieron rápido al camerino, el resto estaban en la cancha, no sé, no dije nada durante años porque me dije, será que un día este muchacho va a pedir disculpas, me va a llamar.

Luego del partido agarro el marcador con la pizarra, tranquilo, con el empate pasamos, vamos a ganar de local la semifinal. Pero cuando giro me dice: “Vos ponés solo a tus hijos”. Me di la vuelta y le dije: “¿Qué pasó?”. Buba me respondió: “A vos te voy a echar de acá”.

Después del partido del Victoria , pero él tenía un problema con nosotros, él quería que jugara Alejandro Reyes, Alejandro Baez, Heyreel Saravia, del círculo de él, luego un par de semana antes le pregunté a Scalesi: “¿qué le pasa a Buba que está muy helado?”. Pero Scalesi nunca me supo responder, es más, hablo con Elías, me comentó que Buba quería traer a Josué Reyes.

Después en otro torneo te tocan eliminar dos clubes costarricenses y Real Estelí, pero te sacan, me dio la sensación que fue hablada por él porque no hicimos las cosas mal.

No, el otro día me fue a pedir disculpas, pero no le creí, me pidió disculpas por algo que ya había hecho antes, se lo había hecho al “Potro”, a quien amenazó que lo iba a sacar del equipo y lo terminaron sacando. A mí me dijo lo mismo y luego me sacaron. En definitiva si vos agarras un equipo en último lugar y que muchas fechas lo tenés primero, además que no perdés clásicos con Olimpia, ni con Marathón, ni Motagua.

Nunca llegué a tener amenazas, pero una vez con Mario Martínez cuando jugábamos los clásicos me contestaba, igual que Jhow, pero nunca tuve problemas. Con el único que tuve problemas fue con “Buba” López, pero fue un problema de él, fue un ataque de ira, pero nunca me había ocurrido, a mí me extrañó porque el trato con él fue bueno.

Me acuerdo que estaba en Estudiantes de La Plata, en ese momento, seguramente lo invertí, tenía un fábrica de ice cream, tenía un video club muy grande. Cuando me separé se lo dejé todo a mi esposa, le dejé negocios, propiedades.

Me llamaron de Juticalpa FC, tengo una relación con el presidente, desde que estaba con Alvin Lone antes de asumir a Real España. Me puse a charlar con Joel. No se dio por la distancia, ir a Juticalpa, volver a San Pedro Sula. Le dije que esperaría un poquito, que no quería asumir la responsabilidad, mejor decidí esperar, se fue Araújo y trajo a Silvio Fernández.

Buba López lo buscó para pedirle perdón, ¿cuándo fue eso?

Eso fue cuando yo estaba en Real España, después de ese torneo quedamos eliminados, luego vamos a empezar el torneo, me comunica Delgado (Sheriff) que yo no estoy en los planes del club. Después de haber llegado a una final, a una semifinal de Concacaf, con récord de partidos ganados, no sé qué ambiente había en contra porque Carlos Pavón me tiraba, ahora no lo escucho, vino Falero, “Palomo” y nadie habló más, se enojaba.

¿Hay enemistad con Carlos Pavón?

No, al hijo de Carlos Pavón lo hice debutar en Olimpia porque escuché un comentario, me gusta decir la verdad, habían dos compañeros de él que le dice uno al otro: “Mirá, el hijo de Carlos Pavón, nada que ver con el papá”. Pero yo siendo padre le digo: “No necesariamente va a ser como el papá, pero el muchacho no juega mal”. Lo llevé a primera, terminamos primero una fecha antes, lo hice debutar. Creo que quedó una vez resentido, él se fue al Vida, yo seguía en Olimpia y como técnico le metimos 7-1, una masacre, Olimpia tenía a Elis, Choco, Carlo, Rojas, tenía un equipazo, seguro habrá resentido. Cuando agarro al España que estaba último, empezamos a ganar, pero como a las dos o tres fechas empezó a tirarme.

¿Considera que le hicieron la cama en Real España?

No sé porque el equipo rindió, otra cosa que pudo influenciar es que Delgado me reúne en la sede y me dice: “Si yo tuviera más poder usted no seguiría aquí, lo que pasa es que unos directivos me pidieron que lo entrevistara, porque cuando yo estaba en Olimpia seguro que le dolió un poco cuando estaba en Real España, fue el único cruce que tuve. Luego el periodista siempre quiere sacar algo y le dice: “Vargas dice que no lo conoce”. Yo vi que no le gustó, le ganamos 2-0 con goles de Elis, ellos clasificaron terceros o cuartos, los elimina Victoria.

¿Se habla con el “Sheriff” Delgado?

Yo le escribí deseándole que consiguiera trabajo pronto, no siento rencor por nadie, no siento odio por nadie, por eso no tengo muchas canas, la vida me tanta felicidad, hay gente que me ha hecho cosas graves, tampoco me alegré cuando él dejó Real España, cuando uno se queda sin trabajo son pocos los que te llaman.

¿Tiene fecha para su retiro?

No, es lo que me gusta, pero cuando me dé cuenta que ya no pueda entrenar, me cueste o no tenga ganas. Lo que sí no quiero es trabajar con equipos que no compitan, eso me pasó con Victoria, me desanimo, lo mismo me pasó con Real Sociedad, Vida fue una frustración porque Luis Cruz me dijo que iba a armar un equipo para el siguiente torneo.

¿Considera una mancha imborrable para Marathón si Real España se corona campeón en su centenario?

No le gustaría a la gente de Marathón. Cuando estaba en Olimpia se mantenía el tema del centenario, es algo lindo de hacerlo, pero queda más del tema de estructura de club, Marathón ahora tiene un gimnasio, una inversión del club, tiene una sala donde antes era un baño. El hecho de que Real España sea campeón no creo que la gente de Marathón lo tome bien porque tiene un buen equipo, sin lugar a dudas tiene equipo para ser campeón.

¿Cuál es el futbolista más indisciplinado al que le tocó dirigir?

Kervin Arriaga, el que más me costó fue él. El papá de él se fue para Estados Unidos, la autoridad era él en la casa, sostenía la familia, había que saber cómo llevarlo. De hecho, en la pandemia era el mejor jugador que tenía. A pesar que muchos me cuestionan por lo del hijo de Palermo y Volpi llegamos a la final y le gané la final de grupos a Troglio, nadie comenta que la final de grupos se la ganamos nosotros.

La final de grupos era el martes, Kervin me faltó sábado y domingo, entonces yo para mantener la disciplina de grupo lo tenía que sacar, era el mejor jugador que tenía, tenía a Techera expulsado, no quería hacerle mal al equipo. Me acuerdo que el club le debía un mes, tenía que pagarle a su hijo una operación de la vista, pero yo le deposité un mes de sueldo, yo le pagué uno, me vine el lunes y hablé con Luis Garrido y le dije: “Hablá con Kervin, lo necesitamos, no tenemos un marcador central, que le pida disculpas al grupo”.

Yo tenía el depósito de la transferencia y me dijeron que llegaba el lunes en la tarde. Me dice: “Metí presión y me pagaron”. Pero le dije: “Vení, mirá quién te pagó el sueldo, no te lo pagó el presidente, fui yo”. Él se puso colorado. Le dije: “Ahora pedile disculpas al grupo, si te acepta yo te pongo”. Pero es difícil de manejar, “El animal” Vega una vez me vino con un balazo en la pierna a entrenar, pero con un corazón inmenso, lo tuve que mandar al médico.