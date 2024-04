Exclusiva: Héctor Vargas revela quién fue el culpable de su salida del Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Héctor Vargas Baldús, mejor conocido como “El León de Formosa”, es de esos entrenadores que dejará marcado un antes y un después en las múltiples figuras a las que hizo debutar en el balompié hondureño. Aunque no se ha retirado de los banquillos del deporte más popular del mundo, el DT argentino está feliz disfrutando de sus familias tras salir de forma repentina del Zacapa de Guatemala en marzo del presente 2024. Acostumbrado al calor de San Pedro Sula, el sudamericano de 65 años de edad charló extendidamente con DIARIO LA PRENSA, donde nos reveló si el retiro como entrenador de fútbol está o no en el horizonte.

El León de Formosa también respondió al clamor de los aficionados de Real España, quienes piden su retorno ante el momento agridulce que viven desde el adiós de Héctor Vargas, pero del que la directiva aurinegra lo llamó un mes atrás ante la renuncia de Miguel Falero. El tres veces campeón con Olimpia reveló el equipo de la Liga de Ascenso al que le gustaría dirigir, habló de la actualidad de la Selección de Honduras y rompió el silencio sobre el trago amargo que le tocó vivir en el mes que dirigió al Zacapa de Guatemala. ¿Le gustaría volver a dirigir fuera de Honduras? ¿Tiene una deuda pendiente con Real España? ¿Regresaría al Marathón y cuáles son los dos hondureños que ve en el extranjero?

La entrevista con Héctor Vargas

Un gusto tenerlo nuevamente en DIARIO LA PRENSA, ¿cuál es la actualidad del profesor Héctor Vargas? La rutina actual es el tema de la familia. Uno a veces lo deja a un lado por el tema de los trabajos, de viajar como me ha tocado en muchos años. Yo hasta hace cuatro años vivía en Tegucigalpa, ahora me toca vivir en San Pedro Sula, y si tengo la posibilidad de trabajar aquí, estoy más cerca. Por ejemplo: el año pasado estuve en La Ceiba dos torneos y siempre elijo la familia. Hace poco tuve una experiencia en Guatemala del cual renuncié a los cuatro partidos por el tema de lo que uno aspira no se cumple con respecto a la posibilidad, era poco colaborar con un equipo que no estaba en situaciones como la que uno quiere estar, era para ayudar en ese momento, pero me doy cuenta que el fútbol tenés que ir a de poco, armarlo todo, eso de emparchar situaciones ya lo palpó enseguida. No quiero sufrir, prefiero disfrutar con la familia, comparto con ellos, mi hija está haciendo lo de medicina, a otro hijo lo tengo en ingeniería y al chiquito que tiene clases en San Pedro lo acompaño, lo llevo, lo traigo, me quedo mirando partidos, descanso. Disfruto los 65 años estar fuera de las canchas, de que realmente uno pueda disfrutar la familia, de que uno como entrenador no cumple años, ni casamiento, ni siquiera me acuerdo de la última vez que se graduó mi hijo, el más chiquito de kínder, yo tengo al Marathón y tuve que entrenar, salir, llegar a las 10 de la noche a Tegucigalpa, al otro día entrenaba en la tarde, estuve hasta las 12 de la tarde en Tegucigalpa y por la tarde me fui volando para San Pedro porque entrenaba por la tarde. Ahora no hay urgencia, ni nada. Si quiero ir a un partido voy tranquilo, hasta que salga la posibilidad que me guste voy a estar con la familia. Su paso por Guatemala, ¿cómo lo define? La historia empieza así: hay un empresario amigo que lo conozco hace muchos años, es Guillermo Acosta. Él me llevó a Arias en 2011, después me lo llevó al Platense, Victoria, cuando llegamos con Victoria a la final. Me dijo que lo acompañara a ver un partido del Zacapa, porque él quería poner a Rentería, un delantero que él tenía, que estaba probándose allá, entonces lo acompañé. Cuando llego los directivos me habían hablado de la posibilidad, les dije que no. El siguiente partido lo perdieron. Entonces, me dijeron de la posibilidad que les ayudara, que el equipo estaba con posibilidades de descender, fuimos para ver cómo estaba la situación, pero cuando llegué me encontré con una situación que era de la historia de 20 años aquí, que era jugar a las 11 de la mañana, las canchas horribles, jugadores para nada profesionalizados, un club totalmente desorganizado. De hecho, me dieron una camiseta y a los 14 días me dieron la segunda camiseta, tenía que lavarla todos los días porque las usaba para entrenar. Entonces, esa posibilidad de hacer un club competitivo. Yo le decía al empresario que llevó a este jugador: “No sé por qué te dije que sí”. Sinceramente me sorprendió lo limitado del fútbol de Guatemala. Me acuerdo cuando llegué a Honduras en el 97’, que se jugaba en Progreso con Independiente a las 11 de la mañana, una cancha horrible, esa situación gracias a Dios se está cambiando, ahora se prioriza el mejor juego, se arreglan las canchas. En Guatemala está un paso atrás del fútbol de Centroamérica. En ese aspecto me sorprendió la cancha del Municipal, es una canchita normal, muy pequeña para un club tan exitoso, el caso del Comunicaciones es lo mismo. Realmente si se va quedando como se está quedando, tanto Panamá como Costa Rica, Honduras que va creciendo de a poquito, lo van a ir superando. Me sorprendió en una manera en que tampoco los directivos me sacan. Llegué a un acuerdo porque la posibilidad estaba, ellos querían salir del descenso, nada más. Como me dijo un directivo: “No profe, aquí hay que chinear un poco a los futbolistas”. Yo le dije que no estaba para eso, yo estaba para exigir y lograr el objetivo. De hecho cuando me voy contratan a un técnico de la zona y ese técnico, hay un video de él, lo suspenden seis meses porque se agarró a trompadas con un futbolistas, porque le reclamó un cambio, ahí está el video cuando lo agarra a trompadas al futbolista, al técnico lo suspenden bastante tiempo.

¿Le gustaría volver a dirigir fuera de Honduras? No sé, si el objetivo es pelear un campeonato sí, para pelear un torneo. Yo miro a la gente de Marathón, que yo lo había agarrado allá por el 2017, me acuerdo que un directivo me dijo que iba a traer un futbolista que él lo iba a pagar de un sueldo altísimo. Yo le dije que no necesitaba eso, que necesitaba un gimnasio, porque en el gimnasio solo había una sola pesa, que necesitaba una estructura, no un jugador, no me entendió, ese directivo no salió un buen tiempo por el club. De hecho con el equipo ganamos las vueltas ese primer torneo, fui armando de a poco todo, Rolin Peña estaba metido en el tema de la política y me dejaron solo en la organización de Marathón. Entonces, armé el gimnasio, con la gente de GAMA armamos el camerino, el consultorio. La otra vez que fui al Yankel vi el hotelito que hicieron, cómo tomaron en serio el proyecto, eso es la manera de empezar a ser campeón. Después, de casualidad como pasó con Honduras Progreso, con las cuatro finales de Real Sociedad que terminó cayendo, esa manera de ser campeón les pasa a algunos técnicos. Como le pasó a la “Tota” (Medina) y a “Tato”, que dirigieron algunos partidos y fueron campeones, pero al siguiente torneo les fue mal. Después, les volvió a ir mal. Tal así que “Tato” perdió la Copa Presidente con Juticalpa y con Platense que perdió Real España. Realmente cuando salís campeón y no sabés cómo saliste, después vas a perder. El organizar para ser campeón te lleva tiempo, tenés que conocer. Miremos las estadísticas, sacando a Tato y Tota que han ganado, Diego, Troglio y yo debemos tener cerca de 13, 14 campeonatos que hemos empezado los torneos y los hemos terminado, hemos seguido. Los otros no, los otros han llegado, salieron campeones y después se tuvieron que ir porque no supieron cómo salir campeones, eso a veces pasa. Yo siempre le decía a los jugadores: “Si ustedes no saben porqué son campeones, no van a saber porqué pierden. A muchos equipos les pasa eso, ganan y creen que ya está, empiezan a perder y no saben porqué pierden”. ¿Ha recibido ofertas de primera o segunda división? Me llamó un equipo de primera, no voy a decir nombres porque está un técnico trabajando, pero por ahora no. De segunda me han llamado varios, yo les dije que el proyecto de segunda quizá lo haría con Alvin Lone, porque tenemos una amistad de hace 20 y picos de años, pero por ahora no, con ningún proyecto de segunda. Lo haría porque sería alejarme de la casa y, también con el proceso largo, habría que ver con las estadísticas, quizá estando cerca, un equipo más estructurado como un Platense, por decir algo, que está cerca de aquí, podría tener opción. Por ahora quiero esperarme, ver lo que aparece, si me interesa lo hago. ¿Cómo ha visto la competencia del Clausura 2024? La he visto pareja porque los cuatro primeros están demasiado lejos de los últimos. Creo que tanto como Olimpia, Potros y los otro cuatro están clasificados, desde hace cinco fechas estaban clasificados desde hace cinco o seis fechas atrás, es demasiado diferencia, un torneo irregular para UPN, Vida. Por eso me alejé del Vida, había una promesa con un proyecto de ser campeones y, aunque la oferta fue jugosa para que volviera en enero, no la acepté, no había armado, habíamos hecho 20 puntos, los que tiene al Vida con vida son los 20 puntos con los jugadores que están jugando ahora, los que hice debutar, quedamos a un punto del Real España y dos de Génesis. Seguir esa manera para pelear descenso no me servía. Te vuelvo a repetir, la oferta que me hizo Luis Cruz era muy superior a lo que me hizo Olimpia, Marathón, para los seis meses que tenía, pero no buscaba la parte económica, buscaba tener un torneo y ser campeón.

¿Qué opina del invicto de Olimpia, afecta el fútbol hondureño? Ahí te muestra lo que pasa con el París Saint-Germain, es un equipo armado para triunfar a nivel europeo y que el torneo local lo gane caminando. Entonces, por la estructura que tienen, por la inversión que se tiene, por lo que se vio en un principio. El resultado de estos campeonatos es de don Rafael Ferrari en el 2014 para empezar a formar jugadores como el caso de Carlos Pineda, Michaell Chirinos, José Mario Pinto, el caso de Patón Mejía, Édrick Menjívar, de Elvin Casildo, de todos los jugadores de Olimpia que han participado con ese invicto, todos los hice debutar yo, pero no es porque yo sea un fenómeno de entrenador, sino porque es un proyecto de don Rafa, él me contrata para eso. Elis y Kevin Álvarez tenían minutos jugados, está la venta de Elis, del Choco Lozano, donde Olimpia se afianza económicamente y gana más de 100 millones de lempiras en esos dos jugadores. También hay que darle la derecha a Troglio en esto. Cuando vino Restrepo, Nahún (Espinoza) y Keosseián que pierde dos finales con Olimpia, todo lo eran jóvenes los sacó. Pinto a UPNFM, Chirinos se fue, Benguché a UPN, Pineda a UPN, a ninguno dejaron consolidarse. Lo que hizo Troglio cuando vino fue que los trajo a todos, los vio cualidades que yo había visto con tres o cuatro años de anticipación, de futbolistas capacitados, los consolidó y se cansó de ganar. Ahora sigue, entre risas lo digo, son tan buenos que esta liga la ganan caminando, van a Nicaragua y terminan perdiendo. Entonces, nosotros con el Real España eliminamos a Real Estelí. Me acuerdo que fuimos a una reunión de directivos y me dijeron: “Ahora está la prueba de fuego, ahora hay que jugar con Cartaginés, al Real Estelí le gana cualquiera”. Por eso después le llamé a un directivo del España y le dije: “¿Cómo? ¿le gana cualquiera? Mirá que le ganó al América, al Olimpia”. Yo vi que el fútbol de Nicaragua va creciendo, la cancha que tiene Real Estelí, la estructura que tiene, aquí no hay. La que tiene Costa Rica con el “Proyecto Goal”, aquí no hay. Estamos empezando muy lento, la Federación se ha quedado en ese aspecto y por supuesto que hay tantas limitaciones, vos lo ves de afuera y adentro no te das cuenta tanto porque es el día a día, el ganar. Los momentos oscuros del fútbol hondureño Pero mirando de afuera encontrás cosas raras, esos cortes de luz anoche que puede pasar. Mi mamá me decía: “No hagas cosas buenas que parezcan malas, se puede complicar con lo que diga la gente”. Pero hay cosas que se puede modificar en este fútbol. Por ejemplo: cinco árbitros de los mejores, juega Marathón vs Real España, sortéalo. ¿Por qué vas a poner un árbitro con antecedente que estudió en la Pedagógica con un partido difícil? Tenes que saberlo todo. Lo que hacían los árbitros en Cortés me parecía fantástico, no querían dirigir al Platense. Armando Castro nunca quiso pitarle al Platense, porque lo que se podía pensar. Hay que tratar de cuidar eso. ¿Por qué cuando Motagua viene acá hay que tener un árbitro de Tegus? Dejá que venga un árbitro de Tocoa, hace cosas que parezcan buenas. Podés sortear árbitros, ponés cinco, no siempre es lo mismo, no siempre son los que manejan el Colegio de Árbitros. Los votos de la gente que trabaja en la Federación. Hay líneas que trabajan en la Federación, está prohibido, se permite. Esas situaciones cuando las ve uno se entristece por el fútbol del país, porque le va a costar crecer. Si bien el arbitraje guatemalteco está por encima, hay cuatro o cinco que dirigieron en un Mundial, no como Saíd que fue de cuarto (árbitro), estos dirigieron, me parece que están más adelantado que aquí, pero creo que debe ser por el trato, la exigencia y de cómo se trata a los árbitros de aquí, porque aquí se les exige y tienen que salir rápido a trabajar porque económicamente no son rentable.

Esto nos llega a afectar incluso a nivel de selecciones Crecemos, crecemos. Si uno le pide a Rueda que me clasifique al Mundial, ¿qué le vamos a pedir? Esta posibilidad que es muy buena, esta que viene del Mundial, porque se no se juega con los que han crecido. México no está. Canadá tampoco. Me acuerdo que a Canadá le metieron ocho en el Olímpico, pero ahora es una potencia. Estos tres que se clasificaron automáticamente nos dan la posibilidad. Pero el que viene como el del 2028, creo que el del 2028, si se clasifican tres o cuatro, estamos olvidados, porque vamos a tener que pelear un cupo con Jamaica, Costa Rica, Panamá. Entonces, si vos no creces, ellos han crecido. El CAR que tiene Olimpia, en Costa Rica ya días lo tienen, el Proyecto Goal que tiene Costa Rica aquí no se vio. En Panamá crecieron bastante. Nicaragua creció. ¿Este tipo de acciones nos está retrocediendo futbolísticamente? Nos retrocede porque no invertimos en estructura para trabajar, no tenemos el talento que salía antes. Antes vos tenías a David Suazo, Carlos Pavón, Rambo de León, Amado Guevara. El talento disfrazaba todo, se murió esa generación y ahora tenés que formar un buen equipo. Reinaldo Rueda debe mirar y cuando lo mire a los jugadores que tiene que enfrentar, se agarra la cabeza. O sea, se le fue David, se le fue Pavón, Amado. Ahora tenés que ver si Luis Palma te puede generar algo, pero después no ves algo competitivo. Lo demás viene de la segunda de Portugal, de la MLS que anda dando vueltas, que no son ni tomado en cuenta. Édgar Álvarez y Rambo de León estaban en Italia, ni hablar de David. Ahora no tenés a nadie. ¿Qué pasó? ¿Casualidad? Nos fuimos conformando con un sueldito en la Federación. ¿Será que están comprometidos con nuestro fútbol? ¿En la Federación estarán comprometidos con que el fútbol crezca? A veces uno cobra el sueldito, trabaja en el Estado. El Estado te duerme cuando tenés un sueldo fijo, no tenés un compromiso con el Estado. La Federación es de todos, ojalá cambie para crecer. Los aficionados del Real España lo ponen en la lista ante una eventual salida de Miguel Falero y su salida de La Máquina Me ponen en la lista. De hecho yo tengo una buena relación con Elías (Burbara). Hablé un par de veces con él cuando me fui. Me llamaron una vez porque Falero tenía un problema familiar, estoy hablando hace como un mes, me preguntaron a mí. A mí lo que me pone cerca de Marathón y Real España son los resultados. Con Marathón gané tres veces las vueltas, el campeonato, la Supercopa, cuatro veces entramos a Concacaf. En Real España los números del 2022 fueron superiores a los de Troglio. Mi equipo era último en la quinta fecha, pero lo hice llegar a la final. El único pedido que me hicieron cuando lo agarré fue clasificar a Concacaf, el Vida era primero con nueve puntos y clasifiqué primero antes que Olimpia. En el segundo torneo yo hablé con Elías, le dije que la inversión no era para pelear los dos torneos. Entonces, ¿cuál conviene más? Concacaf porque nos da estabilidad internacional. Le ganamos a Real Estelí, eliminamos al campeón de Costa Rica, le habíamos ganado al Cobán que venía de ser campeón de Guatemala, al Cartaginés que era campeón de Costa Rica, perdimos con Alajuela en semifinales después de 31 años. Me decía Rocca (Ramiro): “Mi papá me pregunta ¿por qué te sacaron del Real España?”. Porque los números que tenía Real España... vino el “Palomo”, quien hizo los mismos puntos que hice yo y siguió. Falero no va a llegar a los 29 puntos que hice yo con dos torneos de Concacaf, pero los números que tuve en Real España son increíbles. Lo señala Ahora, si vos me preguntas algún motivo del porqué no me dejaron terminar el contrato, pero si tengo que acusar a alguien que no me ayudó para quedarme es Javier Delgado, no sé si me sacó él, pero no me ayudó, porque si él hubiese sido claro en sus apreciaciones como gerente deportivo, me tenía que haber quedado porque los números me avalaban. ¿Tiene una deuda pendiente con Real España? Creo que sí porque los números me dan eso. En Marathón estuve cuatro años, pero uno se suspendió por la pandemia, pero fueron brillantes: gané un campeonato, dos subcampeonatos, una copa, récord de puntos, un club que tenía limitaciones, que ahora tiene las posibilidades de traer a Alexy Vega en tres millones. Me acuerdo que cuando estábamos clasificados, fuimos el único que le ganó una final a Troglio, le ganamos la final de grupo: le ganamos 3-1 aquí y perdimos 1-0 allá en Tegucigalpa. En enero de 2021 le ganamos las vueltas. Recuerdo que Orinson Amaya llegó a Comayagua con dos meses de sueldo y ocho premios que nos debían; de esa manera llegamos a la final, todos estábamos comprometidos con el club. Después no nos alcanzó para ser campeón.